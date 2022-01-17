Котировки золота, вероятно, будут под давлением на текущей неделе - Sber CIB

Котировки золота, вероятно, будут находиться под давлением на текущей неделе, полагает аналитик Sber CIB Антон Чернышев.

"Золото на азиатской сессии в понедельник торговалось около $1820 за тройскую унцию. В США выходной, поэтому рыночная активность будет ограниченной и важных публикаций не ожидается. На текущей неделе выходит мало макростатистики. В центре внимания будут январский индекс экономических настроений в еврозоне от ZEW, протокол последнего заседания ЕЦБ, индекс опережающих индикаторов в США за декабрь и статистика по рынку жилья в США. В течение недели золото может оказаться под давлением на фоне ожиданий, что ФРС ужесточит свою риторику на заседании 25-26 января, особенно если макростатистика окажется неблагоприятной для желтого металла", - отмечает эксперт инвестбанка в комментарии.

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