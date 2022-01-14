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14 января 2022 года 19:29

Рынок акций РФ на неделе упал к уровням весны прошлого года из-за возросшей геополитической напряженности

Рынок акций РФ на неделе снизился из-за возросшей геополитической напряженности после бесплодных переговоров России с США и НАТО по стратегической стабильности, а также на фоне смешанных сигналов с внешних площадок на опасениях скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индексы Мосбиржи и РТС откатились ниже уровней 3600 и 1500 пунктов, обновив минимумы с весны прошлого года.

По данным EPFR Global, чистый приток капитала в российские акции со стороны фондов (с учетом всех фондов, инвестирующих в акции РФ) в период с 6 по 12 января составил $180 млн против $50 млн ранее (три недели притоков). В фондах, инвестирующих только в акции РФ, был зафиксирован приток средств в размере $20 млн по сравнению с $20 млн оттока на предыдущей неделе (лучший результат с ноября прошлого года).

В период с 10 по 14 января индекс МосБиржи снизился на 4,2% и составил 3596,98 пункта, индекс РТС потерял 3,8% и достиг 1485,86 пункта на фоне роста доллара до 76,25 руб./$1 (+0,5 рубля) и подорожавшей мартовской нефти Brent до $85,34 за баррель (+4,2%).

Оптимистичный настрой рынка акций РФ, подогретый утром в понедельник ослаблением геополитической напряженности после прошедших протестных выступлений и беспорядков в соседнем Казахстане, вечером сменился пессимизмом из-за распродаж на внешних рынках на ожиданиях скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индекс МосБиржи после утреннего роста выше 3810 пунктов откатился к закрытию основных торгов ниже 3740 пунктов, выросли акции "Русала" (+2,9%) на фоне ожиданий решения акционеров о выплате дивидендов за 9 месяцев 2021 года.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что международные террористы принимали участие в беспорядках в стране с целью захвата власти. На сессии Совета коллективной безопасности ОДКБ Токаев сообщил, что теперь полный порядок в Казахстане восстановлен, опасные угрозы для безопасности страны предотвращены.

Нефтяной рынок в понедельник прекратил рост (Brent просела ниже $81,5 за баррель) после скачка на 5% по итогам новогодней недели на опасениях нехватки предложения на рынке из-за нестабильной ситуации в Казахстане и Ливии.

Во вторник рынок акций РФ отыграл потери начала недели вместе с подорожавшей нефтью (Brent отскочила выше $82 за баррель) и подросшей фондовой Европой, а также на фоне ослабления геополитической напряженности вокруг соседнего Казахстана. Индекс МосБиржи протестировал 3800 пунктов, но потом откатился к 3785 пунктам из-за негативных сигналов из США, где настроения оставались подавленными на ожиданиях скорого роста ставок Федрезерва.

Президент Казахстана Токаев подписал указ о новом составе правительства (12 из 21 члена кабинета министров сохранили свои посты) и сообщил, что миссия миротворческих сил ОДКБ завершена и их вывод начнется в четверг.

Прошедшее внеочередное собрание акционеров "Русала" (+0,6%) поддержало рекомендацию совета директоров компании об отказе от выплаты дивидендов за 9 месяцев 2021 года.

В среду рынок акций РФ в среду вырос вместе с мировыми площадками и нефтью (Brent превысила $84 за баррель) после выхода в США статистики по инфляции за декабрь, в целом совпавшей с ожиданиями. Индекс МосБиржи поднялся к 3830 пунктам во главе с расписками TCS (+4,7%) и бумагами "Роснефти" (+2,7%), вышедшей на второе место по рыночной капитализации после "Газпрома" (+1,4%) (с этой позиции ушел просевший на 0,1% Сбербанк). Индекс РТС превысил 1610 пунктов. Упали после отсечки на бирже дивидендов бумаги "ММК" (-3%, до 67,75 рубля; дивиденды за III квартал - 2,66 рубля).

В среду завершились переговоры представителей России и НАТО по гарантиям безопасности. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что союзники по НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" альянса и сообщили о готовности к дальнейшим встречам с РФ для обсуждения конкретных предложений. Между НАТО и Россией, по словам Столтенберга, есть серьезные разногласия, преодолеть их будет непросто. Первая замгоссекретаря США Уэнди Шерман предложила России выбор между деэскалацией с дипломатией и конфронтацией с последствиями.

Индекс потребительских цен (CPI) в США в декабре вырос на 7% (максимум с 1982 года) в годовом выражении, что совпало с прогнозами. Однако относительно ноября рост CPI составил 0,5% при прогнозах роста на 0,4%.

Нефть выросла на заявлениях главы Федрезерва Джерома Пауэлла о том, что американский ЦБ сможет замедлить инфляцию, не подорвав экономического роста. Статистика Минэнерго США о запасах оказалась неоднозначной, но не вызвала распродаж.

В четверг рынок акций РФ развернулся вниз на фоне общемировой коррекции и новостей о проекте новых антироссийских санкций США, в которых фигурирует, в том числе, президент РФ Владимир Путин. Кремль заявил, что этот проект санкций можно приравнять к инициативе по разрыву отношений, на которую неминуемо последует адекватный ответ. Падение рынка усилилось к вечеру после заявлений МИД РФ о неготовности НАТО идти навстречу требованиям РФ по гарантиям безопасности, что делает дальнейшие переговоры в ближайшее время бессмысленными.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил в четверг, что США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу РФ по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности. В этой связи в Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Также замглавы МИД РФ добавил, что Россия найдет альтернативы и не прогнется под давлением в случае введения новых санкций США.

Кроме того, Россия не получила от партнеров по ОБСЕ адекватного ответа и реакции на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

В итоге откат индексов МосБиржи и РТС под давлением западных продаж стал рекордным с марта 2020 года: первый упал в район 3670 пунктов, второй - ниже 1520 пунктов. Основные blue chips потеряли в пределах 7% во главе с акциями ВТБ (-7,3%), Сбербанка (-6,6%) и упавшими после отсечки дивидендов за III квартал бумагами "Норникеля" (-6,6%).

В пятницу рынок акций РФ после локальной утренней коррекции продолжил снижение из-за эскалации геополитической напряженности после бесплодных переговоров России с США и НАТО; индексы МосБиржи и РТС упали к уровням весны прошлого года, ниже 3600 и 1500 пунктов соответственно.

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что Запад хочет снять с США ответственность за решение вопроса по гарантиям безопасности и начать абстрактные дискуссии. Россия готова к любому развитию событий в связи с возможным введением санкций со стороны США, последовательно избавляется от рисков в сферах экономики и высоких технологий. Также Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин 4 февраля в Пекине проведет полноформатную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Нефть Brent, тем временем, в пятницу превысила $85 за баррель, завершив ростом четвертую неделю подряд на фоне признаков сохранения мирового спроса, несмотря на новый штамм коронавируса "омикрон".

В период с 10 по 14 января среди акций, входящих в листинг 1-го и 2-го уровней "Московской биржи" хуже рынка выглядели акции Сбербанка (-13% и -10% "префы"), АФК "Система" (-9%), расписки Globaltrans (-8%); лучше рынка оказались бумаги "Группы ЛСР" (+18%), ПАО "Группа компаний ПИК" (+7%), "Интер РАО" (+5%).

Динамику рынка акций РФ на следующей неделе определят геополитические новости в условиях возросшей неопределенности и страновых рисков, инвесторы могут продолжить сокращать позиции в российских активах. Для индекса МосБиржи коридор колебаний может составить 3500-3700 пунктов, для индекса РТС - 1400-1600 пунктов, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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