Рынок акций РФ завершил пятницу откатом к уровням весны 2021г на рекордных оборотах

Москва. 14 января. Рынок акций РФ в пятницу продолжил падение под давлением массированных распродаж из-за эскалации геополитической напряженности после бесплодных переговоров России с США и НАТО; индексы Мосбиржи и РТС откатились к уровням весны прошлого года при рекордных суммарных оборотах, где лидировал Сбербанк.

По итогам торгов индекс Мосбиржи составил 3596,98 пункта (-2,1%, в течение дня индекс падал к 3512 пунктам), индекс РТС - 1485,86 пункта (-2,1%, на минимуме индекс опускался ниже 1444 пунктов); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) упали в пределах 10%.

Доллар просел до 76,25 рубля (-0,01 рубля).

По итогам недели индексы РТС и МосБиржи снизились на 3,8-4,2%, доллар вырос на 0,5 рубля.

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи в пятницу (с учетом утренней сессии) составил рекордные 265,43 млрд рублей (из них 97,21 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 37,07 млрд рублей на бумаги "Газпрома" (MOEX: GAZP) и 12,63 млрд рублей на акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH)).

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил в пятницу, что Запад хочет снять с США ответственность за решение вопроса по гарантиям безопасности и начать абстрактные дискуссии. Россия готова к любому развитию событий в связи с возможным введением санкций со стороны США, последовательно избавляется от рисков в сферах экономики и высоких технологий.

Также Лавров сообщил, что президент России Владимир Путин 4 февраля в Пекине проведет полноформатную встречу с председателем КНР Си Цзиньпином.

Подешевели в пятницу расписки OZON (MOEX: OZON) (-10%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-7,7%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-6,3%), Сбербанка (-5,7% и -4,8% "префы"), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-4,5%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-4,2%), "Московской биржи" (-2,9%), ВТБ (MOEX: VTBR) (-2,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (-2,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (-2,2%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-2,1%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (-1,9%), "ММК" (MOEX: MAGN) (-1,9%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-1,7%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,8%), "Газпрома" (-0,7%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-0,2%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,1%), "ЛУКОЙЛа" (-0,1%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-0,1%).

В американском Сенате отклонили законопроект о новых санкциях в связи с "Северным потоком 2", предложенный, в частности, сенатором-республиканцем от штата Техас Тедом Крузом. Законопроект на голосовании не набрал необходимого для одобрения количества голосов.

Согласно вышедшему утром в пятницу отчету Сбербанка, он в декабре получил 89,58 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 62,51 млрд руб. годом ранее и 101,62 млрд руб. в ноябре. По итогам 2021 года Сбербанк получил 1,24 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ против 781,59 млрд руб. годом ранее.

Подорожали "префы" "Сургутнефтегаза" (+1,1%), акции "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,3%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,2%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+0,1%).

По словам старшего трейдера УК "Альфа-Капитал" Владислава Силаева, в пятницу геополитика проявилась в очередной раз. Комментарии министра иностранных дел РФ Лаврова усилили опасения относительно эскалации конфликта с Западом. До момента, пока дипломаты не дадут сигналов к стабилизации фона, рублевые активы останутся под давлением.

Портфельный управляющий компании "РСХБ управление активами" Александр Власенко полагает, что заявления представителей американской и российской сторон после завершения переговоров РФ-США по теме гарантий безопасности, проходивших ранее на этой неделе в Женеве, резко повышают вероятность еще большего ухудшения двусторонних отношений. По всей видимости, продолжение подобной агрессивной риторики будет приводить к дальнейшему нагнетанию напряженности. Количество инвесторов, готовых покупать российские активы на текущих уровнях, будет очень небольшим, что негативно повлияет на котировки и не будет способствовать развороту на финансовых рынках.

Поддержку российскому фондовому рынку будут оказывать растущие цены на нефть, которые торгуются уже выше $85 за баррель Brent. Это связано с тем, что опасения по поводу дальнейшего распространения омикрона уменьшаются, и участники рынка ожидают продолжения динамичного экономического развития. Отсутствие свободных производственных мощностей и ограниченные инвестиции могут поднять котировки нефти еще выше.

Как отмечает ведущий аналитик "Открытие Research" по глобальным исследованиям Андрей Кочетков, утром индекс МосБиржи поднимался выше 3720 пунктов в рамках коррекции, но уже днем прозвучало очередное заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова, что терпение у России закончилось. После этого индексы взяли строгий курс на юг, в моменте индекс МосБиржи падал в район 3510 пунктов. В подобных условиях говорить о какой-либо логике торгов сложно, но следует помнить, что проваленная попытка тестирования линии сопротивления на 200-дневной скользящей открывала дорогу на снижение до 3600 и даже 3500 пунктов по индексу МосБиржи.

Главным аутсайдером вновь оказался сектор финансов. По сути, новости о подготовке очередных американских санкций к РФ в большей степени касаются финансового сектора РФ, хотя могут нанести ущерб и американским кредитным учреждениям. Тем не менее, рынок негативно реагирует на потенциальные риски.

В условиях постоянных нерыночных сигналов сложно прогнозировать динамику рынка, но пока ситуация больше складывается в пользу дальнейшего снижения. Любые новые конфронтационные заявления в отношениях РФ и США будут лишь усиливать давление на российские акции и рубль, считает аналитик.

На мировых рынках основным страхом для инвесторов остается агрессивный ответ регуляторов на продолжающийся рост инфляции. Вице-президент ЕЦБ Луис Де Гиндос заявил, что всплеск инфляции в еврозоне оказался не столь временным, как считалось ранее.

Нефть Brent поднялась выше $85 за баррель Brent. В какой-то мере можно говорить о том, что информация о готовности Китая продать часть своих стратегических резервов во время новогодних праздников спровоцировала рост цен. Это еще раз подтверждает, что на рынке существует вполне материальный дефицит поставок, отмечает Кочетков.

По оценке инвестиционного стратега "ВТБ Мои инвестиции" Станислава Клещева, лучше рынка смотрелись нефтегазовые компании на фоне роста цен на нефть Brent выше $85 за баррель - при текущем курсе рубля это создает крайне благоприятную конъюнктуру для российских игроков из сектора. "Мы сохраняем позитивный взгляд на отрасль, снижение геополитических и пандемийных рисков в ближайшие 2-3 месяца позволят реализовать имеющийся потенциал", - считает стратег.

По словам эксперта по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрия Бабина, прошедшие на этой неделе три раунда переговоров между Россией и Западом показали наличие неразрешимых противоречий по ключевым проблемам, а также нежелание сторон идти на компромиссы. Данная обстановка создает высокую неопределенность, сильно повышая страновые риски, что заставляет иностранных инвесторов активно избавляться от рублевых активов. В таких условиях другие факторы, в том числе динамика мировых площадок и нефти, почти не оказывают позитивного влияния.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, бумаги банков и высокотехнологичных компаний находятся под давлением как ввиду санкционных угроз, так и продолжения продаж в высокотехнологичном секторе США. Нефть продолжает дорожать в условиях зимнего периода в Северном полушарии и ожиданий сохранения высокого спроса и ограниченного предложения. С технической точки зрения нефтяные фьючерсы смотрятся для "быков" весьма привлекательно: цены расположены вне зон перекупленности (как краткосрочной, так и среднесрочной и долгосрочной) и вполне готовы к обновлению максимумов прошлого года с перспективой движения к новым пикам. Так, для котировок Brent район долгосрочных сопротивлений расположен у $86,7 за баррель - закрепление выше поставит следующей целью движения отметку $89,5 за баррель с перспективой пробоя $90 (верхняя полоса Боллинджера месячного графика) и дальнейшего роста к $100. Важные поддержки при этом расположены у $78 за баррель.

Индексы МосБиржи и РТС пробили нижние полосы Боллинджера дневных графиков 3620 и 1520 пунктов, указывая на образование краткосрочной перепроданности. Рынок остается под давлением геополитических факторов. Ситуация, вероятно, прояснится на следующей неделе, когда от западных стран ожидается письменный ответ на предложения РФ, сделанные в ходе прошедших переговоров. Оснований рассчитывать на смягчение позиций какой-либо из сторон, однако, пока нет.

Старший портфельный управляющий "Сбер управление активами" Максим Кондратьев полагает, что на следующей неделе на рынке акций РФ ожидается смешанная динамика, которая будет в первую очередь определяться геополитическим фактором. Поддержку российскому рынку могут оказать цены на энергоносители.

Уолл-стрит отправляется на 3-дневные выходные - в понедельник американский рынок будет закрыт в связи с празднованием Дня Мартина Лютера Кинга. В Китае начало недели будет насыщено макростатистикой - по рынку труда, промышленному производству и ВВП за IV квартал (ожидается рост ВВП на 3,6%). На европейских площадках в фокусе данные по инфляции. В среду выйдут данные как по Евросоюзу в целом, так и локальные данные Великобритании, и Германии. Дальнейшая динамика нефти будет зависеть от спроса и новостного фона вокруг штамма "омикрон".

В пятницу в Азии преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng потерял 0,2%), снижаются Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,2-0,9%) и Штаты (индексы теряют 0,2-0,8%).

В США в пятницу вышли отчеты крупнейших банков за IV квартал, оказавшиеся лучше прогнозов. Банк JPMorgan, крупнейший банк США по объему активов, сократил чистую прибыль на 14%, но результат превзошел прогнозы. Один из крупнейших американских банков Wells Fargo (SPB: WFC) увеличил чистую прибыль на 86% и выручку на 12,8%, при этом показатели также превзошли прогнозы аналитиков. Citigroup, входящий в тройку крупнейших банков США, сократил чистую прибыль, несмотря на небольшое увеличение выручки, причем оба показателя оказались лучше прогнозов рынка.

По данным Минторга США, розничные продажи в стране в декабре упали на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем. Аналитики в среднем ожидали снижения всего на 0,1%, по данным агентства Bloomberg. Респонденты Trading Economics не ожидали изменения показателя.

Индекс потребительского доверия Мичиганского университета в январе опустился до 68,8 пункта по сравнению с 70,6 пункта месяцем ранее. Это практически самый низкий уровень за последнее десятилетие: индикатор находился на более низкой отметке только в ноябре прошлого года (67,4 пункта). Аналитики в среднем ожидали снижения индекса всего до 70 пунктов, согласно результатам опроса Trading Economics и The Wall Street Journal.

На нефтяном рынке цены возобновили рост и завершают подъемом четвертую неделю подряд на сигналах о том, что глобальный спрос остается высоким, несмотря на распространение нового штамма COVID-19 "омикрон".

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 18:50 МСК составила $85,34 за баррель (+1% и -0,2% в четверг), февральская цена WTI - $82,98 за баррель (+1,1% и -0,6% накануне).

Цены на нефть на текущий момент отыграли потери, понесенные в конце прошлого года на фоне тревог по поводу распространения коронавируса и высвобождения США стратегических резервов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами падения выступили расписки VK (MOEX: VKCO) (-11,1%), акции "Иркута" (MOEX: IRKT) (-7,6%), "префы" "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (-7%), бумаги "Ижстали" (MOEX: IGST) (-6,7%), расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-6%), акции ПАО "ТНС энерго Воронеж" (MOEX: VRSB) (-5,9%).

Выросли акции ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+8,9%), ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+6,4%), ПАО "Группа Позитив" (MOEX: POSI) (+1,7%), "префы" "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,4%), акции ПАО "Рязанская энергетическая сбытовая компания" (MOEX: RZSB) (+1,1%).