Цены евробондов РФ упали на ожиданиях повышения ставки ФРС и возросших геополитических рисках

Москва. 14 января. Котировки российских еврооблигаций по итогам первых двух недель января заметно упали вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях скорого повышения процентных ставок Федрезервом США, так и возросших геополитических рисков на фоне неутешительных итогов переговоров России с США и НАТО. При этом US Treasuries лишь умеренно снизились в цене, что в итоге привело к резкому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) достигла почти 170 базисных пунктов, то есть максимума с периода глобальной паники весны 2020 года из-за первой волны пандемии.

Тенденция к ценовому снижению в секторе базовых активов, за которыми последовали и котировки отечественных евробондов, сформировалась в первый же торговый день нового года на фоне ожиданий скорого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой для борьбы с инфляцией. Во вторник расстановка сил на мировых долговых рынках не изменилась. Участники рынка продолжили переоценивать базовые процентные ставки в сторону повышения. На этом фоне доходности US Treasuries росли в начале года максимальными темпами за два десятилетия, в частности, доходность 10-летних бумаг 4 января достигала отметки 1,71% годовых, что было на 20 базисных пунктов выше уровня конца предыдущего года.

В середине первой недели января ситуация на мировых долговых рынках локально стабилизировалась, что несколько снизило давление продавцов и в секторе российских еврооблигаций. Доходность 10-летних US Treasuries после локального превышения отметки 1,7% годовых вечером 5 января колебалась в диапазоне 1,65-1,66% годовых. Инвесторы находились в ожидании публикации протокола декабрьского заседания Федеральной резервной системы.

Вторая половина первой недели января на мировых долговых рынках вновь прошла под диктовку продавцов, чему способствовала публикация протокола последнего в 2021 году заседания Федрезерва. В результате к концу первой недели января процентные ставки 10-летних US Treasuries достигли отметки 1,76% годовых, что было на 25 базисных пунктов выше уровня конца декабря.

Протокол декабрьского заседания ФРС показал "ястребиный" настрой руководителей американского ЦБ. "Участники заседания в основном отмечали, что с учетом их собственных прогнозов для экономики, рынка труда и инфляции может потребоваться более скорое, чем ожидалось ранее, повышение ставки или более быстрые темпы ее подъема", - говорилось в протоколе заседания 14-15 декабря. Некоторые из руководителей ФРС также обращали внимание на то, что уже в скором времени после увеличения ставки Федрезерву, возможно, придется приступить к сокращению объема активов на балансе.

Федрезерв сохранил базовую ставку по итогам заседания 14-15 декабря на уровне 0-0,25% и объявил о наращивании темпов сокращения выкупа активов. С января ФРС уменьшит выкуп активов на $30 млрд: ежемесячные покупки US Treasuries будут сокращены на $20 млрд - до $40 млрд, ипотечных бондов - на $10 млрд, до $20 млрд. При таких темпах сворачивания программа выкупа активов будет завершена в марте - на три месяца раньше, чем планировалось изначально, что откроет путь для снижения ставки.

Котировки российских еврооблигаций в начале второй недели месяца вновь продемонстрировали заметное снижение вслед за отрицательной динамикой US Treasuries. Опубликованные в начале года данные по американской экономике привели к пересмотру инвесторами темпов роста базовых процентных ставок и, как следствие, - к повышению доходностей американских гособлигаций в среднем на 20-25 базисных пунктов. Вслед за базовыми активами выросли процентные ставки всех долговых бумаг развивающихся стран, в том числе и России. При этом долларовые еврооблигации РФ пострадали сильнее, чем суверенные бумаги, номинированные в евро.

После нескольких дней активного снижения котировок как US Treasuries, так и российских еврооблигаций, 11 января наблюдалась некоторая стабилизация ситуации на мировых долговых рынках. Причем, если "короткие" и среднесрочные евробонды РФ просто приостановили падение и демонстрировали боковую динамику, то цены "длинных" выпусков, наиболее пострадавшие в предыдущие дни, во вторник смогли умеренно подрасти в рамках коррекции.

В середине недели цены российских еврооблигаций продемонстрировали небольшой рост, в результате чего доходности евробондов РФ с погашением в 2029 году и 2047 году снизились на 1-2 базисных пункта. Такая динамика отечественных бумаг соответствовала глобальной конъюнктуре мировых долговых рынков, в частности, доходность десятилетних US Treasuries снизилась за день на 2 базисных пункта - до 1,72% годовых, процентные ставки облигаций европейских стран опустились на 4-6 базисных пунктов. Опубликованные в США данные о росте инфляции за декабрь оказались в рамках ожиданий аналитиков, поэтому рынок базовых активов в целом позитивно отреагировал на эту статистику, что и привело к снижению доходностей евробондов.

Потребительские цены (индекс CPI) в США в декабре взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года. Это максимальные темпы подъема с июня 1982 года. Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков. Индекс CPI в декабре вырос на 0,5% по сравнению с предыдущим месяцем. Эксперты в среднем ожидали увеличения на 0,4%. Цены без учета стоимости продуктов питания и энергоносителей (индекс Core CPI) в последний месяц 2021 года увеличились на 0,6% к ноябрю. В годовом выражении скачок составил 5,5% - максимум с февраля 1991 года. Консенсус-прогноз предполагал повышение соответственно на 0,5% и 5,4%.

Максимальные темпы падения цен российских еврооблигаций наблюдались 13 января на фоне отсутствия позитивных результатов переговоров Россия с США и НАТО. Котировки "длинных" выпусков евробондов РФ с погашением в 2042-2047 годах упали за день на 3,5-4 процентных пункта. При этом американские казначейские обязательства практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к резкому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) выросла за день на 23 базисных пункта - до 160 базисных пунктов.

США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу РФ по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свёртыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Он отметил, что в переговорах есть нюансы, однако по главному вопросу - нерасширению НАТО - позиция альянса, задающей в нем тон "бухарестской девятки" и США "непробиваемая, по крайней мере пока". "Это тревожно, потому что мы не скрывали, что от продвижения в данном вопросе зависит все остальное", - добавил замминистра.

В Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявил также Рябков. "Мы предлагаем постатейно идти по тексту, работать над тем, чтобы вывести их на уровень, когда они были готовы к подписанию. Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов США и их союзники фактически говорят нам "нет". А там, где они говорят "да, давайте дальше обсуждать", мы, в свою очередь, отмечаем, что при всей важности и серьезности этих сюжетов они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО. Вот в известной мере тупик или разница в подходах", - сказал замминистра в эфире RTVI.

В последний день недели котировки российских еврооблигаций продолжили снижаться как под давлением сохранившихся геополитических рисков, так и на фоне новой волны ценового падения US Treasuries. Котировки базовых активов негативно отреагировали на публикацию данных о падении розничных продаж в США в декабре на 1,9% по сравнению с предыдущим месяцем (аналитики в среднем ожидали снижения показателя всего на 0,1%). При этом пятилетний CDS на российский суверенный долг продолжил дорожать и достиг почти 170 базисных пунктов.

Еврооблигации России с погашением в 2043 году упали в цене с начала года на 8,2%, до 125,54% от номинала (их доходность выросла на 63 базисных пункта - до 4,09% годовых), бумаги с погашением в 2042 году подешевели на 8,5%, до 119,85% от номинала (их спред к US Treasuries аналогичной дюрации расширился на 43 пункта и составил 238 базисных пунктов). Евробонды РФ с погашением в 2047 году потеряли в цене 8,8%, подешевев до 115,65% от номинала (их доходность выросла на 61 базисный пункт, до 4,24% годовых).

Десятилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2027 году снизился в стоимости на 3,2% - до 104,61% от номинала (доходность выросла на 67 базисных пунктов и 14 января составила 3,31% годовых). Евробонды РФ с погашением в 2026 году подешевели за две недели на 3,3%, до 105,83% от номинала (их доходность выросла на 83 базисных пункта, до 3,3% годовых), с погашением в 2023 году - на 1,3%, до 104,06% от номинала (их спред к US Treasuries расширился на 63 пункта и составил 175 базисных пунктов). Стоимость российских еврооблигаций с погашением в 2030 году снизилась по итогам двух недель на 1,6%, составив 111,75% от номинала (спред к трехлетним US Treasuries расширился на 41 пункт и составил 153 базисных пункта).

Котировки валютных гособлигаций России на следующей неделе, скорее всего, приостановят снижение и продемонстрируют уже боковую динамику на фоне прогнозируемой стабилизации ситуации на мировых долговых рынках, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА". По мнению экспертов, после заметного падения в первой половине января цены базовых активов могут стабилизироваться, чему будут способствовать сообщения относительно распространения нового штамма COVID-19 и новых антиковидных ограничениях в различных странах мира. Это должно несколько снизить вероятность агрессивного повышения процентных ставок мировыми центробанками. Кроме того, свою позитивную роль должно сыграть и локальное снижение геополитических рисков, которые вышли на первый план 12-14 января после неудачных переговоров России с США и НАТО.