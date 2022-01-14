"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Kroger с целью $48,5

"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции акции Kroger Co. с целевой ценой $48,5", открытую 22 июня 2021г, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвесткомпании.

Текущая доходность составила 22,5%, констатирует эксперт Дмитрий Баженов.

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