"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции TSMC с целью $149

"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целевой ценой $149 за штуку, отмечается в комментарии аналитика Михаила Степаняна.

"Компания представила уверенные результаты за IV квартал 2021г, - пишет эксперт. - Прогноз менеджмента на следующий отчетный период и на полный 2022г существенно превысил общерыночные ожидания. Выручка TSMC в долларовом выражении выросла на 24,1%, до $14,8 млрд (против + 22,6% в прошлом квартале), превзойдя первоначальный прогноз менеджмента и консенсус аналитиков на 3,8% и 0,5% соответственно. Non-GAAP EPS увеличилась на 16% г/г, что оказалось на 2,8% выше оценок рынка".

По мнению аналитика, сильным моментом отчета стал гайденс на следующий квартал, предполагающий рост продаж на 32,4%, тогда как рынок закладывал этот показатель на уровне 26%. Другим важным элементом прогноза является целевой диапазон операционной маржи в следующем квартале на уровне 42-44%. Бюджет капитальных расходов вырос в 2022г до $42-44 млрд, из которых 70-80% будут направлены на расширение производственных мощностей для решений 2-7-нм.

Также СЕО ожидает, что в целом индустрия контрактного производства в 2022г расширится на 20%. Рост TSMC при этом может составить 25-27% по итогам года (+21,8% согласно предыдущим ожиданиям инвесторов). В перспективе нескольких лет этот показатель может составить 15-20%, валовая маржа ожидается на отметке 53%.

"Менеджмент вновь подчеркнул, что в 2022г будет отмечаться дефицит предложения и особо выделил некоторые техпроцессы, - указывает Степанян. - В частности, производство N4P и N3 должно начаться во втором полугодии 2022г, следовательно, массового выпуска можно ожидать в 2023г. Также к позитивным аспектам отчета мы относим сильные позиции TSMC в части повышения цен, что может обеспечить солидный прирост маржи и выручки. Среди минусов отмечаем отсутствие детальной информации по поводу перспектив 2-нм технологии (ранее в СМИ появлялись сообщения о возможных задержках). Мы повышаем среднесрочный прогноз роста продаж и незначительно корректируем оценки маржи. Целевую цену по бумаге TSM повышаем до $149. Рекомендация - "покупать".

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