Рубль по-прежнему обладает достаточно большим запасом прочности - Райффайзенбанк

Рубль по-прежнему обладает достаточно большим запасом прочности, что защитит его от сильной просадки, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов.

"Фундаментально российская валюта продолжает получать существенную поддержку от роста мировых цен. При этом, если их динамика в нефтегазовом секторе не играет особо сильной роли (львиная доля притока валюты уходит с интервенциями), то в ненефтегазовых отраслях цены остаются на максимумах, а по отдельным позициям (например, никель, алюминий и пр.) продолжают расти. Высокий объем экспортной выручки (даже несмотря на повышение объемов интервенций) дает рублю существенный запас прочности. Кроме того, в крайних случаях у ЦБ есть возможность приостановить покупки валюты на открытом рынке - с учетом того, что их объем сейчас находится вблизи многолетних максимумов (~8 млрд долл./мес.), это могло бы существенно нивелировать спекулятивный отток", - пишет эксперт банка.

Аналитик призывает не забывать и о факторе ужесточения политики ЦБ - регулятор и раньше не был настроен на мягкость, а текущая ситуация может даже послужить триггером для более сильного повышения ключевой ставки (во всяком случае, ожидания рынка процентных свопов по ключевой ставке на коротком участке повысились со вчерашнего дня еще на ~25 б.п.).

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