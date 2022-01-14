Рубль днем падает к доллару и евро на усилении геополитического негатива

Москва. 14 января. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, развернувшись вверх после снижения в утренние часы торгов; рубль падает к бивалютной корзине на фоне дальнейшего снижения оптимизма инвесторов относительно результативности состоявшихся ранее на неделе переговоров по глобальной безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.

Курс доллара США составил 76,83 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 57,25 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,98 руб./EUR1, подорожав на 69,75 копейки. При этом чуть ранее евро рос выше отметки 88 руб./EUR1 впервые с 20 июля 2021 года. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 60,9 копейки - до 81,85 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на выходные и понедельник на 1,1982 рубля, до 75,7668 руб./$1, и увеличил курс евро на 1,4338 рубля, до 86,8894 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль развернулся вниз к доллару и евро после непродолжительной повышательной коррекции в утренние часы и падает к обеим валютам. Участники рынка отреагировали на ряд заявлений главы МИД РФ Сергея Лаврова, который, в частности, подчеркнул, что Запад хочет снять с США ответственность за решение вопроса по гарантиям безопасности и начать абстрактные дискуссии.

По его словам, предложения России по гарантиям безопасности не являются меню, из которого можно выдернуть отдельные пункты, это пакет предложений. Лавров подчеркнул, что "ключ ко всему - это гарантии нерасширения НАТО на восток. Все остальное будет вписываться в общую договоренность".

Он добавил, что в случае, если после получения ответа США и НАТО "будет ясно, что имеет смысл возобновить переговоры", вопрос нерасширения альянса на восток будет главным в переговорах.

Россия готова к любому развитию событий в связи с возможным введением санкций со стороны США, последовательно избавляется от рисков в сферах экономики и высоких технологий, кроме того заявил Лавров.

"От них чего угодно можно ждать, но смею вас заверить, мы готовы к любому развитию событий. И в сфере экономики у нас если и были какие-то иллюзии, то за последние семь лет эти иллюзии растаяли полностью", - прокомментировал Лавров тему санкций.

"Все механизмы экономических связей, которые зависят от контролируемых Западом структур, они, конечно, содержат риски, мы от них уже последовательно и быстро избавляемся, в том числе и прежде всего в высокотехнологичных областях", - добавил он.

Пока конкретных планов по контактам президентов РФ и США нет, Владимир Путин определит линию действий после получения конкретных письменных формулировок по итогам состоявшихся консультаций по вопросам безопасности, между тем заявил "Интерфаксу" пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Пока конкретных планов нет, нужно дождаться, когда подойдут письменные формулировки, проанализировать их, и потом уже будет выработана и определена президентом линия", - сказал Песков, отвечая на вопрос агентства, можно ли ожидать контакта на высшем уровне РФ-США в ближайшее время по итогам прошедших консультаций по безопасности на трех треках.

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден условились во время телефонного разговора 30 декабря, что переговоры по безопасности должны состояться в первой половине января и проходить по трем линиям: двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

"В текущей ситуации прогнозирование дальнейшего поведения рынка сильно осложняется вышедшей на первый план геополитикой. Предугадать то, продолжится ли в ближайшее время "обмен любезностями" между Россией и западными странами или, напротив, мы совсем скоро узнаем о новых переговорных инициативах, невозможно. Но мы исходим из того, что в геополитике конфронтации чередуются с разрядками. Когда политики крупнейших ядерных держав переходят к определенному уровню милитаристской риторики, здравый смысл и понимание ответственности за глобальную безопасность раз за разом возвращают их за стол переговоров, какими бы жесткими не были разногласия. В базовом сценарии мы предполагаем, что развития панических продаж удастся избежать", - отметил инвестиционный стратег "БКС Мир инвестиций" Александр Бахтин.

"В четверг рубль все же сдал позиции под натиском геополитики на фоне безрезультатности переговоров между Россией и НАТО, а также достаточно жесткой позиции РФ. Фактически, сейчас это единственный источник волатильности, и по всей видимости, дальнейшая динамика курса рубля будет определяться политикой и дипломатией, тогда как экономические факторы будут являться, на наш взгляд, лишь буфером, предотвращающим избыточную просадку. Судя по риск-премии в рубле, большинство инвесторов все еще всерьез не верят в реализацию существенных рисков. Впрочем, пока (даже с учетом острой реакции инвесторов на события) риск-премия в рубле (измеряемая нами как спекулятивный отток капитала, рассчитанный по нашей модели платежного баланса) все еще не столь высока по сравнению с прошлыми эпизодами турбулентности. Например, в пик кризиса 2020 года этот отток капитала составлял более $8 млрд в месяц, а в 2018 году (санкции, повышение ставки ФРС) аналогичный показатель превышал $10 млрд. В данный момент, если предположить, что средний курс рубля стабилизируется на уровне 75,7 руб./$1, при прочих равных, по нашим расчетам, спекулятивный отток капитала в январе может составить $6-6,5 млрд, так что пока можно сказать, что большинство участников рынка, хоть и опасаются геополитических рисков, все же оценивают их вероятность как не столь высокую", - говорят аналитики Райффайзенбанка.

Цены на нефть перешли к росту днем в пятницу после непродолжительного периода снижения утром.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:30 МСК в пятницу выросла на 0,83% - до $85,17 за баррель. Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась на 0,65% - до $82,65 за баррель.

Нефтяные цены могут продемонстрировать недельный рост четвертый раз подряд на фоне признаков сохранения мирового спроса, несмотря на новый штамм коронавируса "омикрон", пишет Trading Economics.

Положительным фактором для рынка является падение стоимости доллара, продолжающееся со среды на фоне публикации данных о максимальной за 40 лет инфляции в США. Долларовый индекс может продемонстрировать самое существенное недельное снижение за восемь месяцев. Более дешевый доллар увеличивает покупательную способность инвесторов, пользующихся другими валютами.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно повысились в пятницу относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" поднялась на 2 базисных пункта (б.п.) - до 8,5% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок осталась на прежнем уровне - 8,63%. Ставка на срок 1 месяц увеличилась на 1 б.п. - до 9,02% годовых, ставка на срок 3 месяца выросла на 8 б.п. - до 9,55% годовых, ставка на срок 6 месяцев прибавила 4 б.п., поднявшись до 9,66% годовых.