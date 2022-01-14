Прорыв уровня $1830/унц. может вывести котировки золота к отметке $1850/унц. - Saxo Bank

Прорыв уровня $1830 за унцию может вывести котировки золота к отметке $1850 за унцию, полагают аналитики Saxo Bank.

"Золото вернулось к ключевой области сопротивления около $1830/унц., найдя спрос после вчерашней коррекции до $1813/унц., вызванной отставанием индекса цен производителей в США от ожиданий. Поддержку металлу оказали слабость доллара и то, что ряд "ястребиных" замечаний представителей ФРС оказался уже учтён в ожиданиях по ставке (четыре поднятия в 2022г, начиная с марта). Однако эти замечания усилили снижение "акций роста" на бирже Nasdaq; а доходности облигаций тянутся в разные стороны позицией ФРС и ростом риска экономического замедления. Серебро прекратило идти на опережение, так как в промышленных металлах наметилась фиксация прибыли. Если золоту удастся прорвать уровень $1830/унц., то оно может выйти к $1850/унц.; далее виднеется ноябрьский пик $1877/унц.", - прогнозируют эксперты банка.

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