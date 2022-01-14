"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 29 руб

"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 29 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,46%, стоп-приказ: 21,6 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании.

Аналитики отмечают, что выручка компании стабильно растет последние 4 года. Чистый доход за 2021г вырос в годовом выражении на 91,12% до 13,56 млрд рублей. Локальное снижение можно рассматривать как хорошую точку входа, полагают они.

"С технической точки зрения продолжительный нисходящий тренд по акциям подходит к концу. Небольшая распродажа 13 января не меняет общей картины с развитием восходящего тренда. Пробой отметки 24 рубля сигнализирует о возможном формировании движения вверх. При покупке на 10% от портфеля и выставлении стоп-приказа на уровне 21,6 рубля риск на портфель составит 0,73%. Соотношение прибыль/риск составляет 3,35", - указывают эксперты "Финама".

ПАО "АФК Система" - крупный частный инвестор в реальный сектор российской экономики. Инвестиционный портфель состоит преимущественно из российских компаний в различных секторах экономики.

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