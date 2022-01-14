Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4630-4690п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4630-4690 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"Накануне индекс широко рынка скорректировался и пробил уровень поддержки в области 50-дневной скользящей средней. Тем не менее S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего долгосрочного коридора. Индикатор RSI опустился чуть ниже 50 пунктов, ближе к зоне перепроданности. MACD сигнализирует о возможном продолжении нисходящей тенденции", - пишут аналитики инвесткомпании.

Эксперты напоминают, что индекс цен производителей в декабре повысился на 0,2% м/м, не дотянув до консенсус-прогноза (+0,4% м/м) и пересмотренного вниз ноябрьского значения (+0,7%). Увеличение в годовом выражении (+9,7%) стало самым большим с 2010г, при этом практически совпав с ожиданиями аналитиков. Ожидается, что рост цен негативно отразится на показателях маржинальности компаний. Как следствие, инвесторы будут обращать особое внимание на эту финансовую метрику в ближайшие недели сезона отчетности.

"Согласно опубликованным данным по рынку труда, за последнюю неделю было подано 230 тыс. первичных заявок на пособие по безработице, что оказалось выше консенсуса аналитиков и показателей за последние два месяца. Тем не менее, количество повторных заявок по безработице продолжает снижаться, опережая рыночные прогнозы", - отмечают аналитики.

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