Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1, 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР

Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1, 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов.

"Вся волатильность на валютном рынке в настоящее время связана в первую очередь с внешнеполитическими рисками и не зависит от динамики нефтяных цен. Для экспортеров начинается новый налоговый период - продажи валютной выручки могут "сыграть на руку" рублю, но предсказать его динамику с учетом предыдущей двухнедельной волатильности сложно. Валютный прогноз на следующую неделю: 75-76 руб./$1, 86,5-87,5 руб./EUR1", - указывает эксперт банка.

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