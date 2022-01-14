Среднесрочная привлекательность российских активов высока - ITI Capital

Российские активы обладают высокой среднесрочной привлекательностью, считают аналитики ITI Capital.

"Мы считаем высокой среднесрочную привлекательность российских активов, но напряженность в отношениях может повыситься в краткосрочной перспективе, хотя текущие уровни рубля, ОФЗ и "голубых фишек" отражают избыточную страновую премию за риск", - пишут эксперты в комментарии.

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