.
.
.
ГЛАВНОЕ НОВОСТИ ВАЛЮТА АКЦИИ ОБЛИГАЦИИ
Аналитикам Подписчикам О компании
.
Мнения аналитиков
Главная  /  Мнения аналитиков  /  Рынок акций РФ утром скорректировался вверх после обвала, но риски снижения остаются
.
ГЛАВНОЕ
Рост ВВП РФ в 2021 году оценивается в 4,4-4,5%
Минэкономразвития оценивает рост ВВП РФ в 2021 году на уровне в 4,4-4,5%. Прогноз повышения экономики на 2022 год ведомство сохраняет на уровне 3%. Такому росту в том числе будет способствовать завершение сделки ОПЕК+
 
Темпы роста числа граждан-банкротов замедлились
Число граждан-банкротов в России превысило 481 тысячу к 1 января 2022 года. Суды за время действия судебной процедуры личного банкротства с октября 2015 года признали несостоятельными 475 126 человек, а во внесудебной процедуре через...
 
Российский бизнес обеспокоился инфляцией
Рост цен стал главным сдерживающим фактором для развития бизнеса в последний год, следует из подготовленного для президента отчета Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) о деловом климате. Опрос РСПП зафиксировал кардинальную...
 
Перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях запретят
Минюст разработал и направил на межведомственное согласование законопроект, запрещающий перевод средств по исполнительным листам на счета в зарубежных финорганизациях. Об этом "Известиям" сообщили в министерстве. Изменения, ограничивающие...
 
14 января 2022 года 11:43

Рынок акций РФ утром скорректировался вверх после обвала, но риски снижения остаются

Москва. 14 января. Рынок акций РФ утром в пятницу скорректировался вверх после обвала накануне из-за эскалации геополитической напряженности после бесплодных переговоров России с США и НАТО, однако риски дальнейшего снижения остаются под давлением западных распродаж российских активов. Индекс МосБиржи на утренней сессии отскочил выше 3720 пунктов, но с открытием основных торгов не смог удержать рубеж 3700 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3693,95 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1536,24 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар упал до 75,74 рубля (-0,52 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), Сбербанка (+0,8%, до 272,8 рубля; +1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%),

В американском Сенате отклонили законопроект о новых санкциях в связи с "Северным потоком 2", предложенный, в частности, сенатором-республиканцем от штата Техас Тедом Крузом. Законопроект на голосовании не набрал необходимого для одобрения количества голосов.

Согласно вышедшему утром в пятницу отчету Сбербанка, он в декабре получил 89,58 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 62,51 млрд руб. годом ранее и 101,62 млрд руб. в ноябре. По итогам 2021 года Сбербанк (MOEX: SBER) получил 1,24 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ против 781,59 млрд руб. годом ранее.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,5%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что основным негативом для российских активов остается понимание, что Россия и США не договорились по гарантиям безопасности и вряд ли это получится сделать в ближайшем будущем.

Инвесторы опасаются, что после неудачи в переговорах последуют провокации со стороны Украины, на которые России придется давать вооруженный ответ, а следствием этого станут жесткие антироссийские санкции. Учитывая, что внутренних драйверов роста у рынка акций практические нет, трейдеры, особенно иностранные, предпочитают сбрасывать рублевые бумаги.

В пятницу утром "голубые фишки" торгуются в "зеленой" зоне, что вызвано закрытием спекулятивных "шортов". Нет никакой уверенности в том, что с выходом на торги крупного капитала, в том числе иностранного, подъем продолжится. Пока все попытки роста стоит рассматривать как отскок на нисходящем тренде. Цель снижения индекса МосБиржи в 3500 пунктов остается актуальной.

В пятницу отчитался за прошлый год Сбербанк. Результаты ожидаемо вышли сильными, но не стоит ждать, что они приведут к началу восстановления бумаг. Рынок вполне может их проигнорировать, так же как и дивидендную доходность, превысившую 10%. По-прежнему ожидается снижение "обычки" в район 260 руб., где стоит начинать задумываться о покупках.

Учитывая давление на рубль со стороны рекордных за всю историю закупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, перспектив на значительное укрепление рубля до принципиального улучшения политической атмосферы не просматривается. При очередной порции негатива пара "доллар-рубль" отправится штурмовать сопротивление 77,6 руб./$1, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников полагает, что поддержку российскому рынку акций может оказать старт сезона отчетности в США, от которого консенсус ожидает позитивных новостей.

Вместе с тем, произошло заметное ухудшение технической картины по индексу МосБиржи, затуманивающие ближайшие перспективы рынка: в случае продолжения падения на графике индекса может сформироваться фигура "мертвый крест" (50-дневная средняя пересечет сверху 200-дневную среднюю), что может открыть пространство для развития нисходящего движения с целью 3450-3500 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, переговоры России с НАТО по безопасности привели лишь к новому столкновению позиций сторон и не помогли разрядить обстановку, что заставляет инвесторов уходить от риска. В РФ при этом заявили, что пока не видят поводов для нового раунда обсуждений - это негативно для акций и рубля ввиду увеличения санкционных рисков. Российская сторона, по словам главы МИДа Сергея Лаврова, на следующей неделе ждет письменного ответа НАТО и США на сделанные предложения по гарантиям безопасности. Снизить градус напряженности в подобных условиях могло бы лишь смягчение тона какой-либо из стран.

Нефть Brent торгуется выше поддержки $83,6 за баррель, что сохраняет неплохие шансы на достижение пиков предыдущего года. Инвесторов тревожит волатильность на фондовых рынках, ухудшение ситуации с вирусом в КНР, а также реализация нефтяных стратегических резервов в США. Технически, однако, фьючерсы до сих пор не выглядят перекупленными и сохраняют потенциал повышения.

Индексы МосБиржи и РТС откатились в четверг ниже поддержек 3750 и 1585 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Риски тестирования психологически важных уровней 3600 и 1500 пунктов в ближайшие сессии возросли. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3610-3750 пунктов.

Повышение в течение пятничных торгов может развиться при отсутствии новостей об эскалации геополитической напряженности и, следовательно, возрастающих рисках санкций, которые так напугали рынок накануне. Особого оптимизма в российских активах в целом в ближайшие дни, однако, ждать едва ли стоит, так как нервозность будет сохраняться. Волатильность на зарубежных площадках в преддверии ужесточения политики ФРС также растет. В пятницу за рубежом стартует сезон квартальных отчетностей - результаты опубликуют банки JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo (SPB: WFC). Банки могут стать одними из бенефициаров повышения процентных ставок ФРС, напоминает Кожухова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, высокие цены на углеводороды являются частичной защитой рынка акций РФ от геополитического негатива.

Внешний неблагоприятный фон является хорошей возможностью замерить силу рынка. Акции "Газпрома" и многие акции нефтяного сектора выглядят сильными за счет высокой нефти, что является частичной защитой от геополитического негатива.

Инвесторам следует придерживаться тактики разумной осторожности и минимизации операций с "плечами". Геополитические, инфляционные, пандемийные риски в этом году будут то отступать, то наступать. С большой долей вероятности, индекс РТС будет пребывать в широком боковом диапазоне. Ближе к маю, началу периода закрытий реестров под дивиденды, рынок акций РФ покажет рост, но с какого уровня он начнется - большой вопрос. Пока можно ориентироваться на зону поддержки 1490-1500 по индексу РТС и на поддержку 1420 пунктов. Техническое сопротивление в районе 1600 пунктов. Судя по тому, что большинство акций технологического сектора в США с ноября пребывают в понижательном коридоре, терпимость к риску у инвесторов снизилась.

В пятницу рынок акций РФ подрос, но вряд ли это перелом понижательного тренда. Серьезные инвесторы не будут формировать "длинные" позиции на серьезные объемы перед выходными при текущих политических рисках. Так что вечером есть вероятность частичного "сдутия" этого роста, считает Верников.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что геополитические риски продолжат оказывать давление на рубль и российские акции.

Индекс МосБиржи утром отскочил выше 3700 пунктов, однако в дальнейшем продажи могут вновь возобладать, что приведет к уходу российского рынка под минимумы четверга. Инвесторы продолжат отыгрывать рост геополитических рисков и воспользуются утренним отскоком, как возможностью сократить позиции в российских акциях по более высоким ценам, полагает аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-2,5%, лидировал Nasdaq (-2,5%) на упавших бумагах технологических компаний.

Внимание инвесторов переключилось с данных о рекордно высокой инфляции на начинающийся сезон отчетности за четвертый квартал, сообщает MarketWatch. Одними из первых в пятницу опубликуют финансовые результаты сразу несколько крупных банков, включая Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo.

По данным Минтруда США, цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 9,7% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,4% и второго - на 9,8%, сообщает Trading Economics.

Темпы роста индекса PPI замедлились по сравнению с 0,9% в ноябре, что может являться признаком начала ослабления и потребительской инфляции в ближайшее время, отмечают эксперты.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), снижается Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,9%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Профицит внешнеторгового баланса в Китае в 2021 году стал максимальным - $676,43 млрд, побив предыдущий рекорд в $593,9 млрд в 2015 году, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Объем китайского экспорта в прошлом году увеличился на 29,9% по сравнению с предыдущим годом, до $3,36 трлн, также побив рекорд в $2,6 трлн, полученный в 2020 году. Импорт в 2021 году увеличился на 30,1% и составил $2,7 трлн. Такое увеличение было обеспечено во много скачком цен на сырье.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,25% годовых. Центробанк поднимает ставку уже третий раз менее чем за полгода для борьбы с резким ускорением инфляции. До этого банк поднимал ставку в августе и ноябре.

На нефтяном рынке цены на европейских торгах возобновили рост. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $84,82 за баррель (+0,4% и -0,2% в четверг), февральская цена WTI - $82,22 за баррель (+0,1% и -0,6% накануне).

Нефтяные цены могут показать рост за неделю четвертый раз подряд на фоне признаков сохранения мирового спроса, несмотря на новый штамм коронавируса "омикрон", пишет Trading Economics.

Цены на нефть на текущий момент почти полностью отыграли потери, понесенные в конце прошлого года на фоне тревог по поводу распространения коронавируса и высвобождения США стратегических резервов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+7,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3,2%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,9%), акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,6%).

Подешевели расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,9%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 35,15 млрд рублей (из них 14,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,57 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,62 млрд рублей на акции ВТБ).


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
      Опубликовать в своем блоге livejournal.com   


.
МНЕНИЯ АНАЛИТИКОВ
14 января 2022 года 19:34
Рубль вечером отыграл дневные потери и вновь подрастает к доллару и евро на фоне дорожающей нефти
Москва. 14 января. Доллар и евро растеряли весь прирост дневных торгов и слегка дешевеют на "Московской бирже" в пятницу вечером, рубль немного укрепляется к бивалютной корзине в последний торговый день недели на фоне дорожающей нефти.    читать дальше
.
14 января 2022 года 19:29
Рынок акций РФ на неделе упал к уровням весны прошлого года из-за возросшей геополитической напряженности
Рынок акций РФ на неделе снизился из-за возросшей геополитической напряженности после бесплодных переговоров России с США и НАТО по стратегической стабильности, а также на фоне смешанных сигналов с внешних площадок на опасениях скорого ужесточения монетарной политики Федрезерва США. Индексы Мосбиржи и РТС откатились ниже уровней 3600 и 1500 пунктов, обновив минимумы с весны прошлого года.    читать дальше
.
14 января 2022 года 19:15
Рынок акций РФ завершил пятницу откатом к уровням весны 2021г на рекордных оборотах
Москва. 14 января. Рынок акций РФ в пятницу продолжил падение под давлением массированных распродаж из-за эскалации геополитической напряженности после бесплодных переговоров России с США и НАТО; индексы Мосбиржи и РТС откатились к уровням весны прошлого года при рекордных суммарных оборотах, где лидировал Сбербанк.    читать дальше
.
14 января 2022 года 19:12
Цены евробондов РФ упали на ожиданиях повышения ставки ФРС и возросших геополитических рисках
Москва. 14 января. Котировки российских еврооблигаций по итогам первых двух недель января заметно упали вслед за негативной динамикой цен американских казначейских обязательств (US Treasuries) на ожиданиях скорого повышения процентных ставок Федрезервом США, так и возросших геополитических рисков на фоне неутешительных итогов переговоров России с США и НАТО. При этом US Treasuries лишь умеренно снизились в цене, что в итоге привело к резкому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) достигла почти 170 базисных пунктов, то есть максимума с периода глобальной паники весны 2020 года из-за первой волны пандемии.    читать дальше
.
14 января 2022 года 18:33
"КИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею: покупать акции Kroger с целью $48,5
ИТ Финанс Брокер" закрыл торговую идею "покупать акции акции Kroger Co. с целевой ценой $48,5", открытую 22 июня 2021г, в связи с достижением целевых ориентиров, говорится в комментарии инвесткомпании. Текущая доходность составила 22,5%, констатирует эксперт Дмитрий Баженов. Настоящее сообщение...    читать дальше
.
14 января 2022 года 18:00
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции TSMC с целью $149
"Фридом Финанс" рекомендует покупать акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) с целевой ценой $149 за штуку, отмечается в комментарии аналитика Михаила Степаняна. "Компания представила уверенные результаты за IV квартал 2021г, - пишет эксперт. - Прогноз менеджмента на следующий отчетный...    читать дальше
.
14 января 2022 года 17:29
BCS Express рекомендует держать акции Delta Air Lines с целью $42,8
BCS Express рекомендует держать акции Delta Air Lines с целью $42,8 за штуку на горизонте года, отмечается в комментарии инвесткомпании. "Компания Delta Air Lines опубликовала ежеквартальную финансовую отчетность. Выручка за квартал снизилась на 17% в сравнении с 2019г. до отметки в $9,47 млрд,...    читать дальше
.
14 января 2022 года 16:59
Рубль по-прежнему обладает достаточно большим запасом прочности - Райффайзенбанк
Рубль по-прежнему обладает достаточно большим запасом прочности, что защитит его от сильной просадки, полагает аналитик Райффайзенбанка Станислав Мурашов. "Фундаментально российская валюта продолжает получать существенную поддержку от роста мировых цен. При этом, если их динамика в нефтегазовом...    читать дальше
.
14 января 2022 года 16:11
Акции НЛМК, X5 и Сбербанка будут интересны на следующей неделе - BCS Express
BCS Express рекомендует обратить внимание на акции "НЛМК", X5 Retail Group и Сбербанка на следующей неделе, говорится в аналитическом материале инвесткомпании. Аналитик Дмитрий Пучкарев отмечает, что на следующей неделе для акций "НЛМК" пройдут два значимых события. Во-первых, компания представит...    читать дальше
.
14 января 2022 года 16:04
Рубль днем падает к доллару и евро на усилении геополитического негатива
Москва. 14 января. Доллар и евро активно растут на "Московской бирже" в пятницу днем, развернувшись вверх после снижения в утренние часы торгов; рубль падает к бивалютной корзине на фоне дальнейшего снижения оптимизма инвесторов относительно результативности состоявшихся ранее на неделе переговоров по глобальной безопасности между Россией и США, НАТО и ОБСЕ.    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:46
Прорыв уровня $1830/унц. может вывести котировки золота к отметке $1850/унц. - Saxo Bank
Прорыв уровня $1830 за унцию может вывести котировки золота к отметке $1850 за унцию, полагают аналитики Saxo Bank. "Золото вернулось к ключевой области сопротивления около $1830/унц., найдя спрос после вчерашней коррекции до $1813/унц., вызванной отставанием индекса цен производителей в США от...    читать дальше
.
14 января 2022 года 15:24
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Merck с целью $91
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции акции Merck & Co. с целью $91 за штуку" с горизонтом инвестирования 1-3 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 11,9%, стоп-приказ: $77,5, говорится в комментарии инвестиционной компании. Эксперты напоминают, что 23 декабря 2021г...    читать дальше
.
14 января 2022 года 14:57
"Финам" открыл торговую идею: покупать акции Системы с целью 29 руб
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции АФК "Система" с целевой ценой 29 рублей за штуку" с горизонтом инвестирования 1-2 месяца. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 24,46%, стоп-приказ: 21,6 рублей, говорится в комментарии инвестиционной компании. Аналитики отмечают, что...    читать дальше
.
14 января 2022 года 14:33
Индекс S&P 500 проведет торги пятницы, скорее всего, в диапазоне 4630-4690п - "Фридом Финанс"
Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в пятницу, скорее всего, в диапазоне 4630-4690 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс". "Накануне индекс широко рынка скорректировался и пробил уровень поддержки в области 50-дневной скользящей средней. Тем не...    читать дальше
.
14 января 2022 года 14:10
Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1, 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе - УБРиР
Рубль, возможно, будет торговаться в диапазонах 75-76 руб./$1, 86,5-87,5 руб./EUR1 на следующей неделе, полагает операционный директор казначейства Уральского банка реконструкции и развития (УБРиР) Владимир Зотов. "Вся волатильность на валютном рынке в настоящее время связана в первую очередь с...    читать дальше
.
Страница 1 из 8
.
1
.
.
.
.
.
.
.
.

ПОДПИСКА НА РАССЫЛКУ АНАЛИТИКИ ФИНМАРКЕТ:

E-mail:     Код:    

САМОЕ ОБСУЖДАЕМОЕ

Если Вы желаете получать представленную в этом разделе информацию в автоматическом режиме, то заполните, пожалуйста, форму или позвоните по телефонам (495) 988-76-77/02. Наши менеджеры обязательно свяжутся с Вами в ближайшее время и согласуют условия её поставки.
 ФИО *
 Компания
 Телефон (с кодом города) *
 E-Mail
 Защита
введите код, указанный на картинке
.