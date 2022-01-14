Рынок акций РФ утром скорректировался вверх после обвала, но риски снижения остаются

Москва. 14 января. Рынок акций РФ утром в пятницу скорректировался вверх после обвала накануне из-за эскалации геополитической напряженности после бесплодных переговоров России с США и НАТО, однако риски дальнейшего снижения остаются под давлением западных распродаж российских активов. Индекс МосБиржи на утренней сессии отскочил выше 3720 пунктов, но с открытием основных торгов не смог удержать рубеж 3700 пунктов.

К 11:10 МСК индекс МосБиржи составил 3693,95 пункта (+0,5%), индекс РТС - 1536,24 пункта (+1,3%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) выросли в пределах 1,8%.

Доллар упал до 75,74 рубля (-0,52 рубля).

Подорожали акции ВТБ (MOEX: VTBR) (+1,8%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+1,6%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (+1,6%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (+1,5%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,5%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (+1,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+1,2%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (+1,1%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (+1,1%), "Роснефти" (MOEX: ROSN) (+1,1%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,9%), Сбербанка (+0,8%, до 272,8 рубля; +1% "префы"), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,8%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,8%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (+0,8%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,8%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,7%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,6%), "Московской биржи" (+0,5%), "ММК" (MOEX: MAGN) (+0,5%), "префы" "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+1,1%),

В американском Сенате отклонили законопроект о новых санкциях в связи с "Северным потоком 2", предложенный, в частности, сенатором-республиканцем от штата Техас Тедом Крузом. Законопроект на голосовании не набрал необходимого для одобрения количества голосов.

Согласно вышедшему утром в пятницу отчету Сбербанка, он в декабре получил 89,58 млрд руб. чистой прибыли по РСБУ против 62,51 млрд руб. годом ранее и 101,62 млрд руб. в ноябре. По итогам 2021 года Сбербанк (MOEX: SBER) получил 1,24 трлн руб. чистой прибыли по РСБУ против 781,59 млрд руб. годом ранее.

Подешевели расписки OZON (MOEX: OZON) (-4,5%), TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-3%), акции "Яндекса" (MOEX: YNDX) (-2,6%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (-0,4%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (-0,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (-0,1%), "Сургутнефтегаза" (-0,1%).

Главный аналитик компании "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что основным негативом для российских активов остается понимание, что Россия и США не договорились по гарантиям безопасности и вряд ли это получится сделать в ближайшем будущем.

Инвесторы опасаются, что после неудачи в переговорах последуют провокации со стороны Украины, на которые России придется давать вооруженный ответ, а следствием этого станут жесткие антироссийские санкции. Учитывая, что внутренних драйверов роста у рынка акций практические нет, трейдеры, особенно иностранные, предпочитают сбрасывать рублевые бумаги.

В пятницу утром "голубые фишки" торгуются в "зеленой" зоне, что вызвано закрытием спекулятивных "шортов". Нет никакой уверенности в том, что с выходом на торги крупного капитала, в том числе иностранного, подъем продолжится. Пока все попытки роста стоит рассматривать как отскок на нисходящем тренде. Цель снижения индекса МосБиржи в 3500 пунктов остается актуальной.

В пятницу отчитался за прошлый год Сбербанк. Результаты ожидаемо вышли сильными, но не стоит ждать, что они приведут к началу восстановления бумаг. Рынок вполне может их проигнорировать, так же как и дивидендную доходность, превысившую 10%. По-прежнему ожидается снижение "обычки" в район 260 руб., где стоит начинать задумываться о покупках.

Учитывая давление на рубль со стороны рекордных за всю историю закупок валюты Минфином РФ в рамках бюджетного правила, перспектив на значительное укрепление рубля до принципиального улучшения политической атмосферы не просматривается. При очередной порции негатива пара "доллар-рубль" отправится штурмовать сопротивление 77,6 руб./$1, считает Антонов.

Главный аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Егор Жильников полагает, что поддержку российскому рынку акций может оказать старт сезона отчетности в США, от которого консенсус ожидает позитивных новостей.

Вместе с тем, произошло заметное ухудшение технической картины по индексу МосБиржи, затуманивающие ближайшие перспективы рынка: в случае продолжения падения на графике индекса может сформироваться фигура "мертвый крест" (50-дневная средняя пересечет сверху 200-дневную среднюю), что может открыть пространство для развития нисходящего движения с целью 3450-3500 пунктов, считает аналитик.

По словам аналитика ИК "Велес Капитал" Елены Кожуховой, переговоры России с НАТО по безопасности привели лишь к новому столкновению позиций сторон и не помогли разрядить обстановку, что заставляет инвесторов уходить от риска. В РФ при этом заявили, что пока не видят поводов для нового раунда обсуждений - это негативно для акций и рубля ввиду увеличения санкционных рисков. Российская сторона, по словам главы МИДа Сергея Лаврова, на следующей неделе ждет письменного ответа НАТО и США на сделанные предложения по гарантиям безопасности. Снизить градус напряженности в подобных условиях могло бы лишь смягчение тона какой-либо из стран.

Нефть Brent торгуется выше поддержки $83,6 за баррель, что сохраняет неплохие шансы на достижение пиков предыдущего года. Инвесторов тревожит волатильность на фондовых рынках, ухудшение ситуации с вирусом в КНР, а также реализация нефтяных стратегических резервов в США. Технически, однако, фьючерсы до сих пор не выглядят перекупленными и сохраняют потенциал повышения.

Индексы МосБиржи и РТС откатились в четверг ниже поддержек 3750 и 1585 пунктов соответственно (средние полосы Боллинджера дневных графиков). Риски тестирования психологически важных уровней 3600 и 1500 пунктов в ближайшие сессии возросли. Ориентир по индексу МосБиржи на пятницу - 3610-3750 пунктов.

Повышение в течение пятничных торгов может развиться при отсутствии новостей об эскалации геополитической напряженности и, следовательно, возрастающих рисках санкций, которые так напугали рынок накануне. Особого оптимизма в российских активах в целом в ближайшие дни, однако, ждать едва ли стоит, так как нервозность будет сохраняться. Волатильность на зарубежных площадках в преддверии ужесточения политики ФРС также растет. В пятницу за рубежом стартует сезон квартальных отчетностей - результаты опубликуют банки JPMorgan, Citigroup и Wells Fargo (SPB: WFC). Банки могут стать одними из бенефициаров повышения процентных ставок ФРС, напоминает Кожухова.

По словам руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, высокие цены на углеводороды являются частичной защитой рынка акций РФ от геополитического негатива.

Внешний неблагоприятный фон является хорошей возможностью замерить силу рынка. Акции "Газпрома" и многие акции нефтяного сектора выглядят сильными за счет высокой нефти, что является частичной защитой от геополитического негатива.

Инвесторам следует придерживаться тактики разумной осторожности и минимизации операций с "плечами". Геополитические, инфляционные, пандемийные риски в этом году будут то отступать, то наступать. С большой долей вероятности, индекс РТС будет пребывать в широком боковом диапазоне. Ближе к маю, началу периода закрытий реестров под дивиденды, рынок акций РФ покажет рост, но с какого уровня он начнется - большой вопрос. Пока можно ориентироваться на зону поддержки 1490-1500 по индексу РТС и на поддержку 1420 пунктов. Техническое сопротивление в районе 1600 пунктов. Судя по тому, что большинство акций технологического сектора в США с ноября пребывают в понижательном коридоре, терпимость к риску у инвесторов снизилась.

В пятницу рынок акций РФ подрос, но вряд ли это перелом понижательного тренда. Серьезные инвесторы не будут формировать "длинные" позиции на серьезные объемы перед выходными при текущих политических рисках. Так что вечером есть вероятность частичного "сдутия" этого роста, считает Верников.

Главный аналитик финансового супермаркета "Банки.ру" Богдан Зварич полагает, что геополитические риски продолжат оказывать давление на рубль и российские акции.

Индекс МосБиржи утром отскочил выше 3700 пунктов, однако в дальнейшем продажи могут вновь возобладать, что приведет к уходу российского рынка под минимумы четверга. Инвесторы продолжат отыгрывать рост геополитических рисков и воспользуются утренним отскоком, как возможностью сократить позиции в российских акциях по более высоким ценам, полагает аналитик.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-2,5%, лидировал Nasdaq (-2,5%) на упавших бумагах технологических компаний.

Внимание инвесторов переключилось с данных о рекордно высокой инфляции на начинающийся сезон отчетности за четвертый квартал, сообщает MarketWatch. Одними из первых в пятницу опубликуют финансовые результаты сразу несколько крупных банков, включая Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo.

По данным Минтруда США, цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 9,7% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,4% и второго - на 9,8%, сообщает Trading Economics.

Темпы роста индекса PPI замедлились по сравнению с 0,9% в ноябре, что может являться признаком начала ослабления и потребительской инфляции в ближайшее время, отмечают эксперты.

В пятницу в Азии также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,3%, китайский индекс Shanghai Composite - на 1%, гонконгский Hang Seng теряет 0,3%), снижается Европа (индексы FTSE, DAX, CAC 40 просели на 0,4-0,9%), но стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 подрос на 0,2%).

Профицит внешнеторгового баланса в Китае в 2021 году стал максимальным - $676,43 млрд, побив предыдущий рекорд в $593,9 млрд в 2015 году, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Объем китайского экспорта в прошлом году увеличился на 29,9% по сравнению с предыдущим годом, до $3,36 трлн, также побив рекорд в $2,6 трлн, полученный в 2020 году. Импорт в 2021 году увеличился на 30,1% и составил $2,7 трлн. Такое увеличение было обеспечено во много скачком цен на сырье.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,25% годовых. Центробанк поднимает ставку уже третий раз менее чем за полгода для борьбы с резким ускорением инфляции. До этого банк поднимал ставку в августе и ноябре.

На нефтяном рынке цены на европейских торгах возобновили рост. Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $84,82 за баррель (+0,4% и -0,2% в четверг), февральская цена WTI - $82,22 за баррель (+0,1% и -0,6% накануне).

Нефтяные цены могут показать рост за неделю четвертый раз подряд на фоне признаков сохранения мирового спроса, несмотря на новый штамм коронавируса "омикрон", пишет Trading Economics.

Цены на нефть на текущий момент почти полностью отыграли потери, понесенные в конце прошлого года на фоне тревог по поводу распространения коронавируса и высвобождения США стратегических резервов.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" лидерами роста выступили акции ПАО "Якутская топливно-энергетическая компания" (MOEX: YAKG) (+7,5%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+6,1%), ПАО "Бурятзолото" (MOEX: BRZL) (+4,7%), ПАО "РН-Западная Сибирь" (MOEX: CHGZ) (+3,2%), "префы" "Мечела" (MOEX: MTLR) (+2,9%), акции ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+2,6%).

Подешевели расписки Globaltrans (MOEX: GLTR) (-2,9%), бумаги ПАО "Группа компаний ПИК" (MOEX: PIKK) (-1,9%), расписки Fix Price (MOEX: FIXP) (-1,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 35,15 млрд рублей (из них 14,13 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка, 5,57 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 1,62 млрд рублей на акции ВТБ).