ПСБ рекомендует покупать акции Транснефти с прогнозной ценой 205000 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "Транснефти" с прогнозной ценой на уровне 205000 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"Позитивно смотрим на бизнес "Транснефти" в целом, отдельно отмечая, что в 2022 году ожидается сплит акций и увеличение частоты выплаты дивидендов, что увеличит привлекательность и доступность бумаг для инвесторов. Рекомендуем покупать акции эмитента, целевой уровень - 205000 рублей за штуку", - указывают эксперты ПСБ.

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