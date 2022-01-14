ПСБ рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с прогнозной ценой 2250 руб

Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 2250 рублей за штуку, сообщается в обзоре.

"НОВАТЭК" представил ожидаемые операционные результаты. Тем не менее, учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке газа, мы считаем, что компания сможет показать сильные финансовые результаты по итогам 2021 года. Рекомендуем покупать бумаги, целевой уровень - 2250 рублей за штуку", - указывают эксперты банка.

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