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14 января 2022 года 12:13
ПСБ рекомендует покупать акции НОВАТЭКа с прогнозной ценой 2250 руб
Аналитики Промсвязьбанка (ПСБ) рекомендуют покупать акции "НОВАТЭКа" с прогнозной ценой на уровне 2250 рублей за штуку, сообщается в обзоре. "НОВАТЭК" представил ожидаемые операционные результаты. Тем не менее, учитывая благоприятную конъюнктуру на рынке газа, мы считаем, что компания сможет показать сильные финансовые результаты по итогам 2021 года. Рекомендуем покупать бумаги, целевой уровень - 2250 рублей за штуку", - указывают эксперты банка. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: РОССИЯ-НОВАТЭК-АКЦИИ-РЕКОМЕНДАЦИЯ
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