Возможна краткосрочная высокая волатильность рубля - "Локо-Инвест"

Возможна высокая волатильность рубля в краткосрочной перспективе, говорится в комментарии Инвестиционной компании "Локо-Инвест".

"Краткосрочную динамику рубля в сложившихся условиях предугадать невозможно, поэтому допускаем сохранение высокой волатильности. Среднесрочно же по-прежнему склоняемся к сценарию постепенной стабилизации геополитических рисков и укреплению рубля до 73-74 руб./$1: введение жестких санкций сейчас оставит Запад без мер воздействия на РФ и может спровоцировать дальнейшую эскалацию, да и в РФ будет мало выигравших от жестких санкций. Но, безусловно, такой сценарий, основанный на здравом смысле, легко может быть перечеркнут", - отмечает директор по инвестициям Дмитрий Полевой.

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