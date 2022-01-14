Вероятна стабилизация цен ОФЗ на торгах в пятницу - ПСБ

Вероятна стабилизация цен рублевых гособлигаций около текущих уровней на торгах в пятницу после прошедшей сильной коррекции, полагает главный аналитик Промсвязьбанка (ПСБ) Дмитрий Монастыршин.

При этом эксперт отмечает, что в ближайшие месяцы доходность ОФЗ срочностью 1-3 года может продолжить рост, приближаясь к 9,5% годовых.

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