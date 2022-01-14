Возможен рост цен ОФЗ на торгах в пятницу - Sber CIB

Возможен рост цен ОФЗ на торгах в пятницу, но в целом рыночная конъюнктура по-прежнему слабая, поэтому стоит сохранять защитные позиции, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рубль, по мнению экспертов инвестбанка, может укрепиться при поддержке экспортёров в первой половине пятницы, но до конца дня он, вероятно, ослабнет до 77 руб./$1 (перед выходными инвесторы могут сократить длинные позиции в рубле).

Котировки нефти марки Brent, скорее всего, продолжат торговаться вблизи текущих уровней в пятницу, отмечают аналитики.

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