Ключевые события пятницы в РФ и мире - Sber CIB

Аналитики Sber CIB обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире.

Как говорится в обзоре, в фокусе будут макростатистика в Европе и США:

- В Великобритании выходят данные по промышленному производству;

- Во Франции выйдет индекс потребительских цен;

- В США ожидаются статистика по розничным продажам, промышленному производству, индекс потребительских настроений Мичиганского университета, а также данные по числу действующих буровых установок.

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