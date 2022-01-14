Возможно закрепление индекса Мосбиржи выше 3720п в пятницу - ПСБ

Возможно закрепление индекса Мосбиржи выше уровня 3720 пунктов на торгах в пятницу при условии отсутствия новых заявлений касающихся прошедших переговоров России и стран Запада, поддержкой могут выступить дорогие цены на энергоносители, сообщается в комментарии главного аналитика Промсвязьбанка (ПСБ) Владимира Соловьева.

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