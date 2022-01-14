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14 января 2022 года 09:13
Растут риски более глубокой коррекции индекса S&P 500 - BCS Express
Растут риски более глубокой коррекции индекса S&P 500, в случае пробоя 4485-4600 пунктов распродажа может ускориться в сторону 4450-4500 пунктов, сообщается в комментарии BCS Express. "Торговая сессия четверга на рынке акций США начиналась достаточно спокойно, но вновь переросла в солидную волну распродаж. Особенно сильно пострадали акции высокотехнологичного сектора и индекс Nasdaq Composite, просевший на 2,5%. Все-таки начинает сказываться фактор ускоренного ужесточения денежно-кредитной политики ФРС. В сложившихся условиях нет уверенности в реализации привычного сценария, когда любая просадка по индексу S&P 500 заканчивается стремительным выкупом и новым историческими максимумами. Наоборот, растут риски более глубокой коррекции. В частности, необходимо следить за уровнями 4485-4600 пунктов. В случае их пробоя распродажа может ускориться в сторону 4450-4500 пунктов", - пишет аналитик инвесткомпании Василий Карпунин. Карпунин отмечает, что инвесторы переключаются с акций роста на акции стоимости на фоне опасений по поводу роста процентных ставок. Эта тенденция, на его взгляд, может продолжиться. "Намечается временный разворот многолетнего тренда по снижению соотношения ETF роста (iShares S&P 500 Growth IVW) и ETF стоимости (iShares S&P 500 Value IVE). То есть в центре внимания сейчас должны быть акции защитных секторов - потребительский, коммунальщики", - указывает эксперт. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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