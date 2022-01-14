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14 января 2022 года 09:12

Внимание инвесторов в США переключилось на отчетность

Фондовые индексы США снизились в четверг. Фондовые рынки стран АТР торгуются в минусе в пятницу. Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу.

Американские фондовые индексы снизились в четверг вслед за котировками акций технологических компаний.

Наиболее существенное снижение цен среди компаний, входящих в расчет Dow Jones Industrial Average, показали бумаги Microsoft Corp. (SPB: MSFT) - на 4,2%, Salesforce.com Inc. (SPB: CRM) - на 3,9% и Apple Inc. (SPB: AAPL) - на 1,9%. Кроме того, подешевели бумаги Intel Corp. (SPB: INTC) - на 1,4% и Cisco Systems Inc. (SPB: CSCO) - на 1%.

Внимание инвесторов переключилось с данных о рекордно высокой инфляции на начинающийся сезон отчетности за четвертый квартал, сообщает MarketWatch. Одними из первых в пятницу опубликуют финансовые результаты сразу несколько крупных банков, включая Citigroup Inc. (SPB: C), JPMorgan Chase & Co. (SPB: JPM) и Wells Fargo (SPB: WFC). Котировки акций Citi в четверг выросли на 0,7%, JPMorgan - опустились на 0,1% и Wells Fargo - на 0,7%.

Рынок ожидает снижения инфляции в 2022 году, отмечает глава отдела стратегий на рынке акций Saxo Bank Питер Гарнри. Но, по его словам, у трейдеров нет определенности в том, насколько ослабнут темпы роста цен.

"Американские акции в настоящее время находятся в торговом диапазоне", из которого его могут вывести только "существенные сюрпризы или прорыв доходности десятилетних US Treasuries", полагает эксперт.

"Возможно, сезон отчетности принесет некоторую долгожданную нормализацию на рынки после периода страха и спекуляций", - отметил старший рыночный аналитик Oanda Крейг Эрлам.

Цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца, свидетельствуют данные министерства труда страны. За год скачок составил 9,7%.

Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,4% и второго - на 9,8%, сообщает Trading Economics.

Темпы роста индекса PPI замедлились по сравнению с 0,9% в ноябре, что может являться признаком начала ослабления и потребительской инфляции в ближайшее время, отмечают эксперты.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 0,5% относительно ноября и на 8,3% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста соответственно на 0,5% и на 8%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 23 тыс. - до 230 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с середины ноября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали сокращения до 200 тыс.

Delta Air Lines (SPB: DAL) получила убыток в четвертом квартале из-за новой волны коронавируса и отмены рейсов, однако выручка компании превзошла прогнозы рынка. Котировки акций одной из крупнейших в США авиакомпаний по итогам торгов увеличились на 2,1%.

Цена бумаг KB Home взлетела на 16,5% после того, как строительная компания получила по итогам минувшего квартала прибыль выше ожиданий.

Между тем стоимость Coinbase Global (SPB: COIN) упала на 2,8%. Оператор второй по величине криптовалютной биржи в мире объявил о планах приобрести площадку для операций с криптовалютными деривативами FairX.

Акции AMC Entertainment (SPB: AMC) рухнули в цене на 9,1% на новости о том, что главный исполнительный директор оператора сети кинотеатров Адам Арон на этой неделе продал очередной пакет акций компании, реализовав бумаги на сумму $7,1 млн.

Dow Jones Industrial Average в четверг опустился на 176,7 пункта (0,49%) - до 36113,62 пункта.

Значение Standard & Poor's 500 за день уменьшилось на 67,32 пункта (1,42%) - до 4659,03 пункта.

Индекс Nasdaq Composite упал по итогам сессии на 381,58 пункта (2,51%), составив на закрытие 14806,81 пункта.

Рынки акций стран Азиатско-Тихоокеанского региона снижаются в ходе торгов в пятницу, следуя отрицательной динамике индексов США к закрытию сессии в четверг.

Гонконгский Hang Seng и шанхайский Shanghai Composite к 8:40 МСК упали на 0,9% и 0,5% соответственно.

Котировки акций технологических компаний снижаются наиболее всего на гонконгской бирже. Бумаги Meituan теряют в цене 4,2%, JD.com Inc. - 4%, AAC Technologies Holdings Inc. - 3,7% и Netease Inc. - 2,9%.

Между тем профицит внешнеторгового баланса в Китае в 2021 году стал максимальным - $676,43 млрд, побив предыдущий рекорд в $593,9 млрд в 2015 году, свидетельствуют данные Главного таможенного управления КНР (ГТУ).

Объем китайского экспорта в прошлом году увеличился на 29,9% по сравнению с предыдущим годом, до $3,36 трлн, также побив рекорд в $2,6 трлн, полученный в 2020 году.

Импорт в 2021 году увеличился на 30,1% и составил $2,7 трлн. Такое увеличение было обеспечено во много скачком цен на сырье.

Японский Nikkei к 8:45 снизился на 1,3%.

Акции инвесткомпании SoftBank Group Corp. упали на 1,4%, производителя электроники Sony Group Corp. - на 2%.

Южнокорейский Kospi к 8:50 МСК потерял 1,4%.

Банк Кореи по итогам заседания в четверг повысил ключевую процентную ставку на 25 базисных пунктов - до 1,25% годовых.

Центробанк поднимает ставку уже третий раз менее чем за полгода для борьбы с резким ускорением инфляции. До это банк поднимал ставку в августе и ноябре.

Из 22 опрошенных The Wall Street Journal экономистов и аналитиков 19 прогнозировали подъем ставки в январе, при этом оставшиеся 3 ожидали, что ЦБ повременит с этим шагом до февраля.

Акции производителя микросхем и электроники Samsung Electronics Co. дешевеют на 0,8%, другого представителя отрасли LG Corp. - на 0,7%. Капитализация крупнейших корейских автопроизводителей Kia Corp. и Hyundai Motor Co. снижается на 1,3% и 0,5%.

Австралийский индекс S&P/ASX 200 к 8:55 МСК опустился на 1,1%.

Стоимость крупнейших добывающих компаний Rio Tinto, Fortescue и BHP снижается на 1%, 0,2% и 0,4% соответственно.

Цены на нефть снижаются в ходе торгов в пятницу, инвесторы фиксируют прибыль после уверенного повышения котировок ранее на этой неделе.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:06 МСК в пятницу составляет $84,37 за баррель, что на $0,1 (0,12%) ниже цены на закрытие предыдущей сессии. По итогам торгов в четверг эти контракты подешевели на $0,2 (0,2%) - до $84,47 за баррель.

Цена фьючерсов на WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) составляет к этому времени $81,83 за баррель, что на $0,29 (0,35%) ниже итогового значения предыдущей сессии. К закрытию торгов в четверг стоимость этих контрактов снизилась на $0,52 (0,6%) и составила $82,12 за баррель.

Между тем нефтяные цены могут продемонстрировать недельный рост четвертый раз подряд на фоне признаков сохранения мирового спроса, несмотря на новый штамм коронавируса "омикрон", пишет Trading Economics.

Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал снижение коммерческих запасов нефти в стране на прошлой неделе на 4,55 млн баррелей - до 413,3 млн баррелей, минимального уровня с 2018 года. Эксперты, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали уменьшения резервов на 1,85 млн баррелей.

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились на 2,5 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 300 тыс. баррелей.

Цены на нефть на текущий момент почти полностью отыграли потери, понесенные в конце прошлого года на фоне тревог по поводу распространения коронавируса и высвобождения США стратегических резервов.


Опубликовано: ИА "Финмаркет"
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