Шансов на укрепление рубля ниже 75-74,5 руб./$1 в настоящее время мало - BCS Express

Шансов на укрепление курса рубля к доллару ниже 75-74,5 руб./$1 в настоящее время мало, считает эксперт BCS Express Василий Карпунин.

"Пара USD/RUB в четверг поднялась к 76-76,5 руб./$1 на фоне геополитики. С учетом всех внешних факторов сейчас мало шансов на уход ниже 75-74,5 руб./$1. И хотя сырьевые цены остаются высокими, рублю в первую очередь необходимо падение градуса напряжения по направлению геополитической ситуации. Кроме того, Банк России с 14 января по 4 февраля планировал покупать валюту и золото в рамках бюджетного правила на 36,6 млрд руб. ежедневно (это рекордный уровень - на 60% выше, чем в прошлом месяце). Так что давление на рубль может идти и с этой стороны, если только регулятор не возьмет паузу в операциях из-за всплеска волатильности на валютном рынке", - пишет аналитик в комментарии инвесткомпании.

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