Цены рублевых корпбондов в пятницу могут вновь снизиться на внешнем негативе и геополитических рисках

Москва. 14 января. Котировки рублевых корпоративных облигаций в пятницу могут вновь умеренно снизиться на фоне ухудшения ситуации на мировых рынках капитала, в том числе на нефтяных площадках, а также отсутствия какого-либо прогресса на переговорах в рамках Совета Россия-НАТО, полагают аналитики "Интерфакс-ЦЭА".

США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу РФ по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свертыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Он отметил, что в переговорах есть нюансы, однако по главному вопросу - нерасширению НАТО - позиция альянса, задающей в нем тон "бухарестской девятки" и США "непробиваемая, по крайней мере пока". "Это тревожно, потому что мы не скрывали, что от продвижения в данном вопросе зависит все остальное", - добавил замминистра.

В Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявил также Рябков.

В США индексы акций накануне снизились на 0,5-2,5%, лидировал Nasdaq (-2,5%) на упавших бумагах технологических компаний.

Внимание инвесторов переключилось с данных о рекордно высокой инфляции на начинающийся сезон отчетности за четвертый квартал, сообщает MarketWatch. Одними из первых в пятницу опубликуют финансовые результаты сразу несколько крупных банков, включая Citigroup, JPMorgan и Wells Fargo (SPB: WFC).

По данным Минтруда США, цены производителей в США (индекс PPI) в декабре увеличились на 0,2% относительно предыдущего месяца и на 9,7% в годовом выражении. Аналитики в среднем прогнозировали подъем первого показателя на 0,4% и второго - на 9,8%, сообщает Trading Economics.

Темпы роста индекса PPI замедлились по сравнению с 0,9% в ноябре, что может являться признаком начала ослабления и потребительской инфляции в ближайшее время, отмечают эксперты.

Менее волатильный индикатор без учета цен продуктов питания и энергоносителей (индекс Core PPI) в прошлом месяце поднялся на 0,5% относительно ноября и на 8,3% в годовом выражении. Эксперты ожидали роста соответственно на 0,5% и на 8%.

Количество американцев, впервые обратившихся за пособием по безработице, на прошлой неделе увеличилось на 23 тыс. - до 230 тыс. человек, сообщается в отчете министерства труда США. Это максимальный показатель с середины ноября 2021 года. Аналитики в среднем ожидали сокращения до 200 тыс.

В пятницу в Азии также преобладает негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 просел на 1,9%, китайский индекс Shanghai Composite - на 0,6%, гонконгский Hang Seng теряет 0,9%), слабо "минусуют" американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 теряет 0,15%).

На нефтяном рынке цены в пятницу также продолжают медленно сползать вниз, выпуская пар после публикации в США данных Минэнерго о недельной динамике запасов сырья в стране.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 06:43 МСК составила $84,28 за баррель (-0,2% и -0,2% в четверг), февральская цена WTI - $81,76 за баррель (-0,4% и -0,6% накануне).

Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал рост коммерческих запасов бензина в стране на 7,96 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 января. Аналитики в среднем ожидали, что показатель увеличится более скромными темпами - на 2,75 млн баррелей нефти. Данные также показали, что запасы нефти в стране на прошлой неделе упали на 4,55 млн баррелей, при прогнозах уменьшения на 1,85 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг снизилась почти в 1,3 раза по отношению к предыдущему торговому дню и осталась ниже средних значений - суммарный объем торгов бондами на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 3,812 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 3,26 млрд рублей. При этом цены большинства выпусков корпоративных облигаций продемонстрировали умеренное снижение.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 13 января снизился на 0,61% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 104,59 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds потерял за день 0,58%, опустившись до 733,38 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах падения оказались облигации "РЖД-001P-20R" (-2,95%), "ГТЛК-002Р-01" (-1,95%) и "Уралкалий ПБО-06-Р" (-1,6%), а в лидерах повышения - облигации "ФСК ЕЭС БО-03" (+0,8%) и "ГТЛК-001Р-03" (+0,17%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ООО "Сибнефтехимтрейд" (Тюмень) установило ставку 1-го купона 5-летних облигаций серии БО-02 объемом 350 млн рублей на уровне 15% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться как сумма ключевой ставки Банка России, действующей в предпоследний рабочий день, предшествующий началу купонного периода, и 6,5%. Купоны ежемесячные. Размещение выпуска начнется 14 января. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 54-59-го купонов будет погашено по 14,28% от номинальной стоимости, еще 14,32% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Также предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 25-48-го купонов.

ООО "Новосибирский завод резки металла" (НЗРМ) планирует 17 января начать размещение выпуска 5-летних облигаций серии БО-01 объемом 160 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,75% годовых, к ней приравнены ставки 2-18-го купонов, купоны ежемесячные. Ставки 19-60-го купонов будут равны наименьшему из значений: ключевой ставки ЦБ, действующей на 7 рабочий день до даты начала купона, плюс 5,75% годовых, а также величины 15,75% годовых. По займу предусмотрено частично-досрочное погашение: в даты окончания 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов будет погашено по 7,5% от номинала, еще 25% от номинала будет погашено в дату окончания 60-го купона. Кроме того, возможно досрочное погашение по усмотрению эмитента в даты окончания 12-го, 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го, 36-го, 39-го, 42-го, 45-го, 48-го, 51-го, 54-го и 57-го купонов.

Банк "Северный морской путь" (СМП банк) определил ставку 26-го купона биржевых облигаций серии БО-03 в размере 8,7% годовых. Десятилетние облигации серии БО-03 на 10 млрд рублей банк разместил в октябре 2015 года. Бумаги имеют 40 квартальных купонов. Ставка 1-го купона установлена в размере 11,2% годовых. Ставка 2-40-го купонов определяется как ключевая ставка ЦБ РФ, действующая по состоянию на 5-й день, предшествующий дате начала соответствующего купонного периода, плюс разница между ставкой 1-го купона и ключевой ставкой ЦБ РФ, действующей на дату установления размера ставки 1-го купона (+0,2%). Ставка текущего купона - 6,95% годовых.

ПАО "Федеральная сетевая компания Единой энергетической системы" (MOEX: FEES) ("ФСК ЕЭС") " определило ставку 20-го купона облигаций 22-й серии в размере 10,9% годовых. "ФСК ЕЭС" разместила 15-летние облигации 22-й серии объемом 10 млрд рублей в августе 2012 года. Ставка 1-2-го купонов определена по результатам book building в размере 9% годовых. Ставка 3-20-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 2,5% годовых. По выпуску объявлена 10-летняя оферта с исполнением 3 августа 2022 года.

Кроме того, ПАО "ФСК ЕЭС" определило ставку 28-го купона облигаций 37-38-й серий в размере 9,39% годовых. Бонды 37-й и 38-й серий на общую сумму 40 млрд рублей были размещены в мае 2015 года. Объем каждого выпуска составляет 20 млрд рублей. Срок обращения бумаг - 35 лет. Ставка 1-го купона бумаг обеих серий установлена в размере 17,9% годовых. Ставка 2-120-го купонов зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%.

ООО "Трейд менеджмент" установило ставку 27-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых. Компания разместила 4-летние облигации объемом 200 млн рублей в декабре 2019 года. Ставка 1-го купона установлена в размере 13% годовых, ставка 2-5-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. Купоны по бумагам ежемесячные, ставки 1-48-го купонов определяются согласно ключевой ставке Банка России, действующей по состоянию на седьмой рабочий день, предшествующий дате каждого купонного периода, плюс маржа 6,5%, при этом максимальная ставка не может превышать 14% годовых. Номинал облигаций - 10 тыс. рублей. Бумаги имеют амортизационную структуру погашения: по 10% от номинала будет выплачиваться каждый квартал, начиная с выплаты 21-го купона. Также эмитент установил возможность досрочного погашения в дату выплаты 24-го купона. Ранее компания не выходила на долговой рынок.