Рубль в пятницу утром слегка снижается к доллару и евро в условиях внешнего негатива

Москва. 14 января. Доллар США и евро незначительно укрепляются на старте торгов "Московской биржи" в пятницу, рубль слабеет к бивалютной корзине на фоне негативных сигналов, поступающих с мировых рынков капитала.

Первые сделки по доллару США прошли в диапазоне 76,29-76,44 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 76,29 руб./$1 (+3,25 коп. к уровню предыдущего закрытия). Евро при этом подорожал до 87,52 руб./EUR1 (+19,25 коп. к закрытию четверга). Бивалютная корзина ($0,55 и EUR0,45) выросла на 10,45 коп. к уровню закрытия 13 января, до 81,34 рубля.

Доллар при этом оказался на 1,72 руб. выше уровня действующего официального курса, евро - на 2,06 руб. выше официального курса.

По мнению экспертов "Интерфакс-ЦЭА", рубль незначительно слабеет к доллару и евро на старте торгов 14 января на фоне негативных внешних сигналов. Давление на нацвалюту оказывает снижение нефтяных котировок, а также общемировое сокращение интереса участников рынка к рисковым активам.

Накануне российская валюта значительно снизилась к бивалютной корзине на фоне усиления пессимистических настроений среди инвесторов относительно внешнеполитических рисков. На этой неделе в Женеве прошли переговоры о гарантиях безопасности в Европе, которых Россия потребовала от США и НАТО. Российская сторона настаивала в первую очередь на гарантиях о нерасширении НАТО и на скорейшей подготовке соответствующих юридических договоренностей, однако эти требования, по словам замглавы МИД РФ Сергея Рябкова, были отвергнуты.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 7:02 мск составила $84,28 за баррель, что на 0,22% ниже цены на закрытие предыдущей сессии. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к этому времени составила $81,79 за баррель, что на 0,4% ниже цены на закрытие рынка 13 января.

Фондовые индексы стран Азиатско-Тихоокеанского региона в четверг демонстрируют отрицательную динамику: японский Nikkei 225 снижается на 1,6%, китайский CSI300 - на 0,59%. Фьючерс на американский индекс S&P 500 теряет 0,08%.

Американские фондовые индексы снизились в четверг вслед за котировками акций технологических компаний. Наиболее существенное снижение цен среди компаний, входящих в расчет Dow Jones, показали бумаги Microsoft Corp. - на 4,2%, Salesforce.com Inc. - на 3,9% и Apple Inc. - на 1,9%.

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