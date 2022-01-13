Рубль вечером еще сильнее ускорил снижение на пессимизме инвесторов относительно переговоров по глобальной безопасности

Москва. 13 января. Доллар и евро растут еще более заметными темпами на "Московской бирже" в четверг вечером по сравнению с первой половиной дня; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне уменьшения оптимизма инвесторов относительно результативности переговоров по глобальной безопасности после комментариев представителей российских властей.

Курс доллара США составил 76,26 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 1,55 рубля выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 87,4 руб./EUR1, подорожав на 1,9 рубля. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 1,71 рубля - до 81,27 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль падает к доллару и евро на вечерних торгах на фоне усиления пессимистических настроений среди инвесторов относительно внешнеполитических рисков. На этой неделе в Женеве прошли переговоры о гарантиях безопасности в Европе, которых Россия потребовала от США и НАТО. Российская сторона настаивала в первую очередь на гарантиях о нерасширении НАТО и на скорейшей подготовке соответствующих юридических договоренностей.

В четверг днем замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о неготовности США и их союзников по НАТО идти навстречу требованиям России по гарантиям безопасности.

"Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свёртыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Он отметил, что в переговорах есть нюансы, однако по главному вопросу - нерасширению НАТО - позиция альянса, задающей в нем тон "бухарестской девятки" и США "непробиваемая, по крайней мере пока". "Это тревожно, потому что мы не скрывали, что от продвижения в данном вопросе зависит все остальное", - добавил замминистра.

Россия не получила от партнеров по ОБСЕ адекватного ответа и реакции на свои предложения по гарантиям безопасности, заявил в четверг постпред РФ при ОБСЕ Александр Лукашевич.

"Хочу сразу вам сказать, что адекватного ответа или какой-то реакции на наши предложения, к сожалению, мы не услышали от наших партнеров", - сказал он в ходе пресс-конференции в Вене по итогам переговоров, прошедших ранее в этот день.

В Кремле считают неудачными переговоры России и США по гарантиям безопасности, но отмечают, что это все же определенный диалог, в свою очередь, отметил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Оцениваем, конечно, появление подобных документов и такие заявления крайне негативно, особенно на фоне продолжающейся серии переговоров, пускай неудачных, но переговоров", - сказал на брифинге Дмитрий Песков, комментируя проект новых санкций, внесенных сенаторами-демократами Конгресса США. Введение санкций против Владимира Путина, как предложили сенаторы, Песков назвал запредельной мерой, сравнимой с разрывом отношений.

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден условились во время телефонного разговора 30 декабря, что переговоры по безопасности должны состояться в первой половине января и проходить по трем линиям: двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Как рассказал в интервью "Интерфаксу" старший специалист аналитического управления дирекции операций на финансовых рынках банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB) Виктор Григорьев, в первой половине дня курс пары "доллар-рубль" находился вблизи 74,6 руб./$1, но затем он перешел к существенному росту. "Причиной ослабления рубля стали заявления заместителя главы МИД РФ Сергея Рябкова. Так, он заявил о тупике в переговорах Россия-НАТО, в связи с чем он не видит оснований продолжать встречи в ближайшее время. Инвесторам не добавили позитива и заявления пресс-секретаря президента РФ, назвавшего переговоры неудачными и отметившего, что предлагаемые США санкции сравнимы с разрывом отношений. В результате очередное ухудшение геополитической ситуации вернуло рубль на уровни начала недели, даже несмотря на ослабившийся доллар. В ближайшее время геополитика продолжит определять динамику курса пары "доллар-рубль", и пока сложно рассчитывать на существенное укрепление рубля без снятия геополитической напряженности", - подчеркнул Григорьев.

"В начале торгов рубль укреплялся, несмотря на негативный внешний фон. После открытия основной российской сессии глобальные площадки и нефтяные цены стали восстанавливаться, однако рубль, напротив, сдал позиции, выйдя в минус. После небольшой коррекции российская валюта ускорила снижение на фоне заявлений о том, что в Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время. Очередное ухудшение геополитической обстановки увеличило страновые риски и соответствующий дисконт в рублевых активах, которые на этом фоне, с большой вероятностью, продолжат снижаться, по меньшей мере на краткосрочном горизонте", - отмечает эксперт по фондовому рынку "БКС Мир инвестиций" Дмитрий Бабин.

Глобальные инвесторы оценивают данные о рекордной за 40 лет инфляции в США, которые были опубликованы днем ранее. Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года. Инфляция ускорилась с ноябрьских 6,8%.

Эти данные могут стать дополнительным аргументом в пользу скорого повышения ключевой процентной ставки Федрезерва. В декабре ФРС допустила три подъема ставки в текущем году, и рынок теперь оценивает вероятность того, что первое повышение случится уже в марте, в 75% против 35% месяцем ранее.

Борьба с высокой инфляцией является "важнейшей задачей" Федеральной резервной системы (ФРС), считает член совета управляющих Федрезерва Лейл Брейнард, выдвинутая президентом США Джо Байденом на пост заместителя председателя американского ЦБ.

В четверг в банковском комитете Сената пройдут слушания по вопросу об утверждении Брейнард на этом посту.

"Инфляция в США является слишком высокой, - говорится в заявлении Брейнард, подготовленном для ее выступления в банковском комитете Сената. - Денежно-кредитная политика ФРС сфокусирована на возврате инфляции к 2%-ному уровню при одновременном поддержании экономического роста. Это наша самая важная задача".

Брейнард, вошедшая в совет управляющих американского ЦБ в 2014 году, является известным экономистом, демократом. Она работала в Минфине США в период президентства Барака Обамы, а также занимала пост заместителя советника Белого дома по экономической политике при президенте Билле Клинтоне. В настоящее время ей 60 лет.

Нефтяные котировки перешли к снижению вечером в четверг после непродолжительного повышения днем. Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:01 МСК в четверг понизилась на 0,52% - до $84,23 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) уменьшилась к этому времени на 0,68% - до $82,08 за баррель.

Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал рост коммерческих запасов бензина в стране на 7,96 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 января. Аналитики в среднем ожидали, что показатель увеличится более скромными темпами - на 2,75 млн баррелей нефти.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 января на 4,09 копейки, до 74,5686 руб./$1, и увеличил курс евро на 78,47 копейки, до 85,4556 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" поднялся в четверг на 31,16 копейки по отношению к среде и составил 74,8252 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК вырос на 75,2831 копейки и составил 75,2831 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $6 млрд 40,588 млн, из которых $1 млрд 267,288 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $4 млрд 773,3 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" вырос на 92,38 копейки, до 85,5853 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК увеличился на 1,2887 рубля и составил 86,155 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR853,191 млн, из которых EUR184,232 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR668,959 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п - до 8,63%. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 9,01% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне 9,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 3 б.п. - до 9,62% годовых.