Цены евробондов РФ упали на фоне неутешительных итогов встречи РФ-НАТО, стоимость пятилетних CDS достигла 160 б.п.

Москва. 13 января. Котировки российских еврооблигаций в четверг заметно упали вследствие возросших геополитических рисков на фоне отсутствия позитивных результатов переговоров в формате Россия-НАТО. При этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) практически не изменились в цене за день, что в итоге привело к резкому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. Стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) выросла за день почти на 23 базисных пункта - до 160 базисных пунктов, то есть до максимума с периода глобальной паники весны 2020 года из-за первой волны пандемии.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:10 МСК снизилась на 72 базисных пункта по отношению к закрытию среды и составила 112,2% от номинала, что соответствует доходности 2,415% годовых (рост на 25 базисных пунктов к предыдущему дню).

Стоимость трехлетних американских Treasuries выросла за день всего на 3 базисных пункта и составила 103,39% от номинала (доходность снизилась на 1,5 базисных пункта, до 1,025% годовых). Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и трехлетними казначейскими облигациями США расширился за день на 26,5 пункта, составив 139 базисных пунктов.

Котировки еврооблигаций РФ с погашением в 2043 году упали на 380 базисных пунктов по отношению к предыдущему закрытию, составив 126,9% от номинала (доходность выросла на 22 базисных пункта - до 4,01% годовых). В свою очередь, еврооблигации с погашением в 2042 году снизились в цене также на 380 базисных пунктов, опустившись до 121,24% от номинала (доходность выросла на 24 пункта и составила 4,07% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году подешевели на 146 пунктов, до 106,75% от номинала (доходность выросла на 34 базисных пункта, до 3,08% годовых), с погашением в 2023 году - на 64 базисных пункта, до 104,37% от номинала (доходность выросла на 36 базисных пунктов, до 2,18% годовых).

Новый тридцатилетний выпуск суверенных евробондов РФ с погашением в 2047 году потерял в цене 394 базисных пункта, подешевев до 117,04% от номинала (доходность выросла на 22 пункта и составила 4,16% годовых), а десятилетний выпуск с погашением в 2027 году подешевел на 121 базисный пункт, до 105,5% от номинала (доходность выросла на 23 базисных пункта - до 3,14% годовых).

"Сегодня рынок российских еврооблигаций пережил самую серьезную распродажу с начала этого года. Отечественные евробонды и до этого находились под давлением из-за заметного роста базовых процентных ставок в ожидании скорого ужесточения денежно-кредитной политики ФРС США. Но сегодня в секторе US Treasuries наблюдалась некоторая стабилизация ситуации, а вот наши бумаги заметно упали в цене на фоне объявления первых итогов встречи в формате Россия-НАТО, которые оказались весьма и весьма неутешительными для всех российских активов. В моменте инвесторы не обращают внимание на текущее относительно высокое кредитное качество России как заемщика, сейчас ими управляют эмоции и возросшие геополитические и санкционные риски. На рынке довольно много нерезидентов, а для них последние новости крайне негативны, поэтому сейчас мы видим активные распродажи. В результате котировки "длинных" выпусков евробондов РФ с погашением в 2042-2047 годах упали за день на 3,5-4 процентных пункта, и это притом что и до этого ценовые уровни были весьма низкими вследствие падения в начале года. Кредитные спреды заметно расширились, а стоимость пятилетней страховки от дефолта (CDS) евробондов РФ выросла за день почти на 23 базисных пункта - до 160 базисных пунктов", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

США и их союзники по НАТО не готовы идти навстречу РФ по ключевым требованиям в вопросах гарантий безопасности, заявил замглавы МИД РФ Сергей Рябков. "Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свёртыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Он отметил, что в переговорах есть нюансы, однако по главному вопросу - нерасширению НАТО - позиция альянса, задающей в нем тон "бухарестской девятки" и США "непробиваемая, по крайней мере пока". "Это тревожно, потому что мы не скрывали, что от продвижения в данном вопросе зависит все остальное", - добавил замминистра.

В Москве не видят оснований для проведения с США нового раунда переговоров по гарантиям безопасности в ближайшее время, заявил также Рябков.

"Мы предлагаем постатейно идти по тексту, работать над тем, чтобы вывести их на уровень, когда они были готовы к подписанию. Это невозможно на сегодня, потому что по ключевым элементам этих текстов США и их союзники фактически говорят нам "нет". А там, где они говорят "да, давайте дальше обсуждать", мы, в свою очередь, отмечаем, что при всей важности и серьезности этих сюжетов они вторичны по отношению к тому же нерасширению НАТО. Вот в известной мере тупик или разница в подходах", - сказал замминистра в эфире RTVI.

"Но без прояснения того, есть ли хоть какой-то ресурс, какой-то запас гибкости с той стороны для работы по серьезным сюжетам, оснований садиться в ближайшие дни, вновь собираться и начинать эти же самые обсуждения, я не вижу", - подчеркнул Рябков.