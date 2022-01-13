Ключевые события пятницы в РФ и мире - "Велес Капитал"

Аналитики "Велес Капитала" обращают внимание на ключевые события пятницы в РФ и мире. Как отмечается в комментарии эксперта инвесткомпании Елены Кожуховой, 14 января в фокусе будут следующие события:

- внешнеторговый баланс Китая в декабре (05:00 МСК);

- ежемесячный ВВП Великобритании (10:00 МСК);

- промышленное производство и внешнеторговый баланс Великобритании в ноябре (10:00 МСК);

- торговый баланс еврозоны в ноябре (13:00 МСК);

- розничные продажи США в декабре (16:30 МСК);

- выступление главы ЕЦБ Кристин Лагард (16:30 МСК);

- промышленное производство США в декабре (17:15 МСК);

- индекс потребительских настроений Университета Мичиган в январе (18:00 МСК);

- акции "Распадской" последний день торгуются с дивидендами за 9 мес. 2021г;

- Гайдаровский форум;

- финансовые результаты Сбербанка по РСБУ за декабрь и весь 2021г;

квартальные результаты JPMorgan Chase, Citigroup, Wells Fargo.

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