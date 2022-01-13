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13 января 2022 года 18:38
Потенциал роста акций Amazon составляет 16% от текущих уровней - "Финам"
Потенциал роста акций Amazon.com Inc. составляет 16% от текущих уровней, отмечается в комментарии "Финама". "По итогам последнего финансового года, завершившегося 31 января 2021 года, компания Amazon заработала $21,3 млрд (+84%, г/г) чистой прибыли, и это - после "скудного роста" прибыли на 15% годом ранее. Выручка в последнем фингоду составила $386,1 млрд (+37,6%, г/г), годом ранее - $280,5 млрд (+25,5%, г/г). Amazon выиграл от коронавируса и локдаунов, потому что многие покупатели повернулись к онлайн-ретейлерам в период ограничений по передвижению. Продажи через онлайн-магазины принесли компании 51,1% выручки. Amazon хорошо позиционирован для умеренного роста, учитывая, что портфель предложения компании включает разные сектора, в том числе ретейл, развлечения (AmazonPrime, Kindle) и ИТ-решения (AWS)", - пишет аналитик Анна Буйлакова. Эксперт полагает, что в краткосрочной перспективе Amazon будет находиться под давлением нехватки рабочей силы и увеличенными расходами на оплату труда, глобальных задержек поставок, увеличения стоимости логистики и доставки. "Тем не менее, компания продолжает развиваться: в прошлом квартале она запустила онлайн-магазин в Египте, выпустила 28 оригинальных программ для AmazonPrime в разных странах, анонсировала нового домашнего робота (Astro). Компания также отметила значительный приток клиентов из разных индустрий на свои сервисы Amazon Web Services (AWS). Ожидаем 16% потенциал роста акций Amazon с целевой ценой $3851 за акцию", - заключает Буйлакова. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: США-AMAZON-АКЦИИ-АНАЛИТИКА
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