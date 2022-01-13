"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Exxon Mobil до $70,8

"Финам" повысил прогнозную стоимость акций Exxon Mobil с $67,6 до $70,8 за штуку преимущественно в связи с ростом цен на нефть, который транслируется в улучшение финансовых результатов, сообщается в аналитическом материале инвестиционной компании.

Рекомендация для этих бумаг при этом была снижена экспертами с "покупать" до "держать" из-за крайне сильного перформанса акций нефтяника в последний месяц.

"С момента нашей рекомендации "покупать" от 3 сентября котировки акций Exxon Mobil выросли на 29,1% и превзошли целевую цену. Нефтегазовый мейджор показывал позитивную динамику вместе с сектором, который вырос вслед за ценами на нефть, находящимися у многолетних максимумов. При этом дальнейший рост стоимости "черного золота" в условиях ожидаемого профицита на рынке выглядит ограниченным. В случае Exxon Mobil дополнительным негативным фактором является давление климатических активистов. Все это, на наш взгляд, создает предпосылки для фиксации прибыли после мощной волны роста", - указывает аналитик Сергей Кауфман.

Exxon Mobil - крупнейшая в США и вторая в мире нефтегазовая компания по капитализации. Имеет диверсифицированный портфель активов в сегментах добычи и переработки нефти и природного газа, нефтехимии и производстве СПГ.

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