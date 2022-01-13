Рубль может укрепиться до 64 руб./$1 осенью 2022г - "Ингосстрах-Инвестиции"

Курс рубля по отношению к доллару США может укрепиться до уровня 64 руб./$1 осенью текущего года, считают аналитики "Ингосстрах-Инвестиции".

"Мы продолжаем позитивно оценивать ожидаемое движение валютного курса на горизонте года, ориентируясь на укрепление рубля уже до 64 рублей осенью 2022 года из-за подорожавшей нефти. Укрепление произойдет за счет ощутимого замедления инфляции при незначительном снижении цен на нефть (фьючерсы на конец 2022 года составляют $78,2/баррель) и газ, а также ухода санкционной риторики в прошлое. В этом расчете мы консервативно ориентируемся на небольшой объем привязки контрактной базы "Газпрома" к ценам на газ в европейских хабах, хотя есть шанс, что объемы валютной выручки монополиста окажутся значительно больше, что приведет к укреплению рубля при конвертации валюты для выплаты налоговых отчислений и дивидендов к середине года", - пишут эксперты в обзоре.

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