Акции SAP - ставка на цифровую трансформацию - "ВТБ Мои Инвестиции"

Покупка акций SAP - ставка на цифровую трансформацию, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции".

Эксперты отметили в аудиоподкасте следующие позитивные для инвестиций факторы:

- Ожидания продолжения общемирового тренда на цифровую трансформацию среди предприятий: перехода предприятий на облачные платформы; необходимость автоматизации бизнес-процессов; соблюдение стандартов ESG. Актуальность технологических сервисов и решений эмитента позволит стать одним из бенефициаров происходящих изменений.

- Среднегодовой темп роста рынка программного обеспечения и услуг для бизнеса в период с 2021 по 2028 гг. может составить 11,3%, при это сам размер рынка прогнозируется на уровне 911 млрд долларов.

- Доля облачных технологий и программного обеспечения в выручке компании составляет более 85%, развитие ERP-услуги RISE поможет компании усилить это направление. Согласно консенсус-прогнозу, рост облачной выручки в 2022 году может составить 22%, при этом за период с 2022 по 2025 гг. ожидается среднегодовое увеличение выручки и EBITDA на уровне 9% и 12% соответственно.

- В сентябре SAP представил новый продукт SAP Product Footprint Management - решение, позволяющее компаниям сократить выбросы углекислого газа и обеспечить устойчивое развитие. Ожидается, что в ближайшие годы рынок систем контроля за выбросами углекислого газа будет расти на 5,5%.

- Дивидендная доходность акции составляет 1,6% в евро, по форвардному мультипликатору P/E компания торгуется на уровне 23х c дисконтом к конкурентам.

Также эксперты указали, что потенциальная доходность на горизонте 12 месяцев составляет 13%.

Немецкая компания SAP входит в мировую тройку крупнейших в мире разработчиков ПО и является одним из основных провайдеров ERP-систем.

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