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13 января 2022 года 17:10
Акции SAP - ставка на цифровую трансформацию - "ВТБ Мои Инвестиции"
Покупка акций SAP - ставка на цифровую трансформацию, считают аналитики инвестиционной платформы "ВТБ Мои Инвестиции". Эксперты отметили в аудиоподкасте следующие позитивные для инвестиций факторы: - Ожидания продолжения общемирового тренда на цифровую трансформацию среди предприятий: перехода предприятий на облачные платформы; необходимость автоматизации бизнес-процессов; соблюдение стандартов ESG. Актуальность технологических сервисов и решений эмитента позволит стать одним из бенефициаров происходящих изменений. - Среднегодовой темп роста рынка программного обеспечения и услуг для бизнеса в период с 2021 по 2028 гг. может составить 11,3%, при это сам размер рынка прогнозируется на уровне 911 млрд долларов. - Доля облачных технологий и программного обеспечения в выручке компании составляет более 85%, развитие ERP-услуги RISE поможет компании усилить это направление. Согласно консенсус-прогнозу, рост облачной выручки в 2022 году может составить 22%, при этом за период с 2022 по 2025 гг. ожидается среднегодовое увеличение выручки и EBITDA на уровне 9% и 12% соответственно. - В сентябре SAP представил новый продукт SAP Product Footprint Management - решение, позволяющее компаниям сократить выбросы углекислого газа и обеспечить устойчивое развитие. Ожидается, что в ближайшие годы рынок систем контроля за выбросами углекислого газа будет расти на 5,5%. - Дивидендная доходность акции составляет 1,6% в евро, по форвардному мультипликатору P/E компания торгуется на уровне 23х c дисконтом к конкурентам. Также эксперты указали, что потенциальная доходность на горизонте 12 месяцев составляет 13%. Немецкая компания SAP входит в мировую тройку крупнейших в мире разработчиков ПО и является одним из основных провайдеров ERP-систем. Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.
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Ключевые слова: ГЕРМАНИЯ-SAP-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
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.13 января 2022 года 15:38
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.13 января 2022 года 15:19
"Финам" открыл торговую идею "покупать акции BlackRock с целью $970 за штуку" с горизонтом инвестирования 4-5 недель. Цена входа: текущая рыночная, потенциальная доходность: 9,5%, стоп-приказ: $855, говорится в комментарии инвестиционной компании. "14 января в США стартует сезон отчетности. По... читать дальше
.13 января 2022 года 14:59
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