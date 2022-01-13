Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в ближайшее время - "Открытие Инвестиции"

Индекс Мосбиржи может продолжить снижение в ближайшее время с перспективой тестирования уровня 3600 пунктов и ниже, полагает ведущий аналитик "Открытие Инвестиции" по глобальным исследованиям, эксперт "Открытие Research" Андрей Кочетков.

"Безрезультатные переговоры с США, НАТО и ОБСЕ говорят о том, что геополитическая премия в российских активах сохраняется на неопределённое время. Более того, давление на РФ может даже усилиться. В техническом плане неспособность индекса Мосбиржи даже совершить попытку подняться выше 200-дневной скользящей на уровне 3865 пунктов говорит о слабости рынка. Поэтому движение вниз может продолжиться и даже усилиться с перспективой тестирования как уровня 3600 пунктов, так и 3500 пунктов", - указывает Кочетков в комментарии.

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