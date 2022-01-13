Рубль днем ускорил снижение к доллару и евро на ослаблении оптимизма инвесторов относительно переговоров по глобальной безопасности

Москва. 13 января. Доллар и евро усилили темпы роста на "Московской бирже" в четверг днем; рубль ускорил снижение к бивалютной корзине на фоне уменьшения оптимизма инвесторов относительно результативности переговоров по глобальной безопасности после того, как замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил о неготовности США и НАТО идти навстречу требованиям России.

Курс доллара США составил 75,14 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 43 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро стоил 86,12 руб./EUR1, подорожав на 62 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) увеличилась на 51,55 копейки - до 80,08 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ поднял официальный курс доллара на 14 января на 4,09 копейки, до 74,5686 руб./$1, и увеличил курс евро на 78,47 копейки, до 85,4556 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль усилил темпы снижения к доллару и евро на дневных торгах на заявлениях замглавы МИД РФ Сергея Рябкова о неготовности США и их союзников по НАТО идти навстречу требованиям России по гарантиям безопасности.

"Главная проблема: США и их союзники по НАТО ни под каким видом не готовы идти навстречу нашим ключевым требованиям по нерасширению НАТО, свёртыванию инфраструктуры альянса и возвращению его к рубежам по состоянию на 1997 год и, разумеется, по тематике, которая касается юридически обязывающих гарантий неразмещения соответствующих систем в непосредственной близости от наших границ", - сказал Рябков в интервью телеканалу RTVI.

Он отметил, что в переговорах есть нюансы, однако по главному вопросу - нерасширению НАТО - позиция альянса, задающей в нем тон "бухарестской девятки" и США "непробиваемая, по крайней мере пока". "Это тревожно, потому что мы не скрывали, что от продвижения в данном вопросе зависит все остальное", - добавил замминистра.

Президенты России и США Владимир Путин и Джозеф Байден условились во время телефонного разговора 30 декабря, что переговоры по безопасности должны состояться в первой половине января и проходить по трем линиям: двусторонние переговоры Россия и США - в Женеве (9-10 января), Россия и НАТО - в Брюсселе (12 января), по линии ОБСЕ - в Вене (13 января).

Глобальные инвесторы оценивают данные о рекордной за 40 лет инфляции в США, которые были опубликованы днем ранее. Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% относительно того же месяца 2020 года. Инфляция ускорилась с ноябрьских 6,8%.

Эти данные могут стать дополнительным аргументом в пользу скорого повышения ключевой процентной ставки Федрезерва. В декабре ФРС допустила три подъема ставки в текущем году, и рынок теперь оценивает вероятность того, что первое повышение случится уже в марте, в 75% против 35% месяцем ранее.

Кроме того, инвесторы следят за ситуацией с коронавирусом и распространением более заразного штамма "омикрон" даже в тех странах, где вакцинировано большинство населения.

Нефтяные котировки слабо меняются днем в четверг после непродолжительного снижения в ходе утренних торгов, вызванного публикацией данных о недельной динамике запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:01 МСК в четверг повысилась на 0,09% - до $84,74 за баррель. Цена фьючерсов на нефть WTI на февраль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,01% - до $82,62 за баррель.

Доклад Минэнерго США, опубликованный в среду, показал рост коммерческих запасов бензина в стране на 7,96 млн баррелей за неделю, завершившуюся 7 января. Аналитики в среднем ожидали, что показатель увеличится более скромными темпами - на 2,75 млн баррелей нефти.

"...Рубль отыгрывает вчерашнее решение Минфина о резком увеличении объема покупок иностранной валюты в рамках бюджетного правила. Во-вторых, по итогам встречи НАТО Вашингтон пригрозил России новыми санкциями в случае вторжения на Украину. Учитывая эти драйверы, а также потенциальное прекращение падения доллара на рынке Forex, в краткосрочной перспективе российская валюта может понести новые потери и открыть котировкам пары путь за пределы уровня 75 руб./$1. Также в отсутствие дополнительных катализаторов уйти на коррекцию рискует и нефть, особенно в условиях уже ухудшающихся настроений на фондовых площадках, где Азия провела сегодняшнюю сессию преимущественно на отрицательной территории, Европа открылась в минусе на 0,2-0,4%, а американские фьючерсы находятся под умеренным давлением", - отмечает аналитик департамента экономических и финансовых исследований CMS Institute Николай Переславский.

"Результаты вчерашних переговоров Россия-НАТО сложно назвать позитивными. Заявления участников по итогам встречи были довольно жесткими, а продвижение в США пакета санкций на случай дальнейшей эскалации конфликта дополнительно усиливает геополитический негатив. На этом фоне ослабление доллара после публикации инфляции в США, совпавшей с консенсус-прогнозом, не привело к снижению курса пары "доллар-рубль". Определенный негатив для рубля связан и с рекордными объемами покупки валюты в рамках бюджетного правила. Вероятно, инвесторы будут ждать дальнейших новостей по переговорам России и НАТО, и геополитика пока продолжит определять динамику курса пары "доллар-рубль"", - говорят аналитики банка "Санкт-Петербург" (MOEX: BSPB).

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов преимущественно снизились в четверг относительно предыдущего торгового дня. Ставка MosPrime Rate "овернайт" опустилась на 4 базисных пункта (б.п.) - до 8,48% годовых, ставка MosPrime Rate по кредитам на семидневный срок снизилась на 3 б.п - до 8,63%. Ставка на срок 1 месяц уменьшилась на 1 б.п. - до 9,01% годовых, ставка на срок 3 месяца осталась на прежнем уровне 9,47% годовых, ставка на срок 6 месяцев опустилась на 3 б.п. - до 9,62% годовых.