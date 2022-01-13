ЦБ РФ может повысить ставку на 50-100 б.п. в феврале - Инвестбанк Синара

Банк России может повысить ключевую ставку на 50-100 б.п. по итогам заседания 11 февраля 2022 года, говорится в обзоре "Инвестиционного банка Синара".

"Инфляция в первые десять дней января оказалась в 1,5 раза выше прошлогоднего показателя за аналогичный период. Российская инфляция не демонстрирует признаков снижения, напротив, темпы роста цен в начале января ускорились. Это тревожный знак в свете предстоящего заседания ЦБ РФ (11 февраля) и может заставить Банк России более радикально повышать ставки. Между тем масштаб и скорость распространения штамма COVID-19 "омикрон" - это новый слабо прогнозируемый фактор для ЦБ, который может иметь последствия для российской экономики. С нашей точки зрения, регулятор может повысить ставку на 50-100 б.п. в зависимости от динамики инфляции и развития ситуации с пандемией", - отмечает аналитик Сергей Коныгин.

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