Вероятно укрепление рубля до 74 руб./$1 к концу января - Sber CIB

Хорошие фундаментальные показатели и повышенное предложение валюты от экспортёров защитят рубль от негативных факторов в январе, что может обусловить его укрепление до 74 руб./$1 при стабилизации геополитической обстановки, считают аналитики Sber CIB.

Эксперты напоминают, что за время новогодних каникул рубль отступил до 77 руб./$1, так как выросла геополитическая напряжённость из-за ситуации в Казахстане. Инвесторы были обеспокоены в преддверии переговоров России и США по вопросам безопасности. По этой причине геополитическая премия в курсе USD/RUB выросла примерно до 14-16%, максимальной отметки с апреля 2021г. Такой же значительной премия за риск была и в октябре-ноябре 2020г накануне президентских выборов в США.

"Теперь ситуация в Казахстане стабилизируется. Россия провела переговоры с США и НАТО. На этом фоне рубль восстановился до 74,5 руб./$1. Давление на рубль в последнее время мог оказать и рост доходности американских гособлигаций из-за ужесточения риторики ФРС США. На ближайшем заседании 25-26 января Федрезерв может заявить о повышении ставки уже в марте из-за высокой инфляции и о сокращении активов на своём балансе со второго полугодия", - отмечают аналитики инвестбанка.

Таким образом, стратеги Sber CIB полагают, что стабилизация геополитической обстановки, хорошие фундаментальные показатели и повышенное предложение валюты от экспортёров в связи с выплатой крупных налогов и дивидендов помогут рублю в январе, несмотря на ужесточение риторики ФРС США. Кроме того, Банк России в феврале может повысить ключевую ставку на 75 б.п., что будет ещё одним позитивным фактором для национальной валюты.

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