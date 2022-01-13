Индекс S&P 500 проведет торги в четверг, скорее всего, в диапазоне 4700-4750п - "Фридом Финанс"

Индекс S&P 500 проведет предстоящую торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 4700-4750 пунктов, сообщается в комментарии инвестиционной компании "Фридом Финанс".

"S&P 500 продолжает движение в рамках восходящего канала. Накануне индекс нашел поддержку вблизи 50-дневной скользящей средней и в ближайшие дни может демонстрировать краткосрочную восходящую динамику. Индикатор RSI колеблется около 50 пунктов, не подавая четких сигналов. MACD указывает на возможность ослабление инициативы "медведей", - пишет аналитик Илья Зубков.

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