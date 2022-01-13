"Фридом Финанс" позитивно оценивает перспективы акций Illumina

Запуск новых технологических проектов позволяет с оптимизмом оценивать перспективы акций Illumina Inc., говорится в комментарии аналитика "Фридом Финанс" Ильи Зубкова.

"Менеджмент Illumina объявил о росте выручки компании на 25% г/г, до $1,19 млрд, при консенсусе $1,16 млрд. Прогноз руководства для показателя на 2022г закладывает его в диапазоне $5,15-5,24 млрд, что предполагает повышение на 14-16%, при общерыночных ожиданиях на уровне $4,88 млрд. Операционную рентабельность компания прогнозирует в размере 28%, EPS с учетом эффекта разводнения от поглощения Grail - в пределах $4-4,2 при консенсусе $4,01", - указывает эксперт.

Illumina анонсировала несколько новых крупных совместных проектов, в том числе партнерство с Agendia, Boehringer Ingelheim, Optum и Nashville Biosciences. На взгляд аналитика, сотрудничество с этими компаниями создает возможности для внедрения продуктов Illumina в клиническую и крупномасштабную геномику.

Компания представила новую технологию Infinity, ранний доступ к которой будет открыт во втором полугодии 2022г. Важным преимуществом новой технологии станет отсутствие необходимости менять оборудование для ее применения, подчеркивает Зубков.

"Illumina продолжает работать над оптимизацией затрат и повышением доступности генетического секвенирования, - отмечает стратег инвесткомпании. - Это главные цели для всего сектора. Уверенные финансовые результаты и воодушевляющий прогноз, подкрепленный перспективой запуска новых технологических решений, позволяют с оптимизмом оценивать перспективы акций ILMN. Эмитент продолжает торговаться по довольно высоким мультипликаторам: P/E NTM составляет 103,9, а EV/Sales удерживается на уровне 15,7. Однако это характерно для активно развивающихся отраслевых инновационных лидеров".

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