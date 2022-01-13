ЦБ РФ, вероятно, повысит ставку на 25-50 б.п. на заседании 11 февраля - Росбанк

Банк России, вероятно, повысит ключевую ставку на 25-50 б.п. по итогам заседания, которое состоится 11 февраля текущего года, считают аналитики Росбанка.

"Потребительские цены выросли на 0,56% за период с 1 по 10 января, что с учетом подтвержденных декабрьских данных (8,4% г/г) приблизило текущую годовую оценку инфляции к 8,6% г/г. Подобная картина не облегчает выбора для Банка России на предстоящем февральском заседании (11 февраля) ввиду повышенного влияния некоторых категорий товаров (особенно продуктов питания) на инфляционные ожидания. В этой связи, мы не исключаем сохранения "ястребиного" настроя регулятора и готовности повысить ключевую ставку на 25-50 б.п. с целью предотвращения негативного влияния инфляционных процессов", - пишут эксперты банка.

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