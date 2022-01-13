Котировки нефтяных фьючерсов могут протестировать уровень $85/барр. - Банк "Санкт-Петербург"

Котировки нефтяных фьючерсов могут протестировать уровень $85 за баррель Brent в ближайшей перспективе, отмечается в комментарии банка "Санкт-Петербург".

"Фьючерсы на нефть марки Brent выросли в среду на 1,13%, до $84,67/барр. Росту котировок способствовало отсутствие особо неприятных сюрпризов со стороны инфляции в США и последовавшее ослабление доллара. Ощутимую поддержку рынку черного золота оказали и недельные данные по запасам от Минэнерго США. Они свидетельствовали о падении запасов нефти на 4,55 млн барр., в то время как ожидалось снижение лишь на 1,90 млн барр. Тем не менее позитив ограничивал довольно сильный рост запасов нефтепродуктов. Сегодня фьючерсы Brent растут на 0,05% и торгуются около $84,70/барр. Сегодняшний день пройдет без принципиально важных для нефти событий, что, тем не менее, может не помешать котировкам попробовать вырасти выше $85/барр.", - указывают аналитики банка.

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