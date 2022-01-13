Повышение ставки ЦБР в феврале 2022г может составить 75-100 б.п - "Локо-Инвест"

Повышение ключевой ставки ЦБ РФ на заседании в феврале текущего года может составить 75-100 б.п., полагает директор по инвестициям "Локо-Инвеста" Дмитрий Полевой.

"Росстат подтвердил оценку инфляции за декабрь в 0,82%/8,39%, а базовая инфляция 0,63%/8,89% чуть превысила наш прогноз (0,68%/8,94%), но оказалась ниже консенсуса (0,80%/9,05%). Сезонно-скорректированный рост всех основных компонент в декабре замедлился, и это приятно. Но рост цен к 10 января на 0,56% (8,60% г/г) вновь напомнил о сохранении инфляционного давления, даже если убрать из него эффекты индексации стоимости услуг общественного транспорта, роста цен на автомобили и бензин (около 0,13 п.п.). По итогам января годовая инфляция может составить 8,8-9+%, поэтому базовым для нас становится сценарий дальнейшего повышения ставки ЦБ в феврале на 75-100 б.п. с текущих 8,5%", - пишет Полевой.

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