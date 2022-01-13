Акции TSMC интересны для кратко- и долгосрочных инвестиций - BCS Express

Акции Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. (TSMC) в настоящее время интересны для краткосрочных и долгосрочных инвестиций, считает эксперт BCS Express Павел Гаврилов.

Крупнейший в мире контрактный производитель полупроводников TSMC опубликовал в четверг финансовые результаты за IV квартал 2021 года. Результаты оказались на уровне ожиданий руководства и выше консенсус-прогнозов аналитиков, констатирует Гаврилов (валовая маржа продолжает восстанавливаться, свободный денежный поток за весь год сократился, компания предоставила позитивный прогноз).

"Учитывая рекордные квартальные результаты и позитивный прогноз на 2022 год, акции TSMC можно рассмотреть как для краткосрочного, так и долгосрочного инвестирования. Сейчас важно закрепиться выше $135 за бумагу для начала роста к историческим максимум", - пишет аналитик инвесткомпании в комментарии.

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