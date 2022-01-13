Рынок акций РФ утром откатился к 3800п по индексу Мосбиржи на фоне общемировой коррекции

Москва. 13 января. Рынок акций РФ утром в четверг снизился из-за выборочной фиксации прибыли игроками на фоне наметившейся коррекции внешних площадок после роста, индекс Мосбиржи откатился в район 3800 пунктов во главе с бумагами "Норникеля" после отсечки на бирже дивидендов ГМК за III квартал.

К 11:10 МСК индекс Мосбиржи составил 3815,02 пункта (-0,4%, утренний минимум - 3799,21 пункта), индекс РТС - 1611,79 пункта (-0,1%); цены большинства "голубых фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) изменились в пределах 4,3%.

Доллар просел до 74,56 руб./$1 (-0,15 рубля).

Подешевели акции "Норникеля" (-4,3%, до 23,0 тыс. рублей; дивиденды - 1523,17 рубля на акцию), расписки TCS (SPB: TCS) (MOEX: TCSG) Group (-2,4%), бумаги ВТБ (MOEX: VTBR) (-1,1%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1%), "Аэрофлота" (MOEX: AFLT) (-0,8%), "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) (-0,6%), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,3%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (-0,3%), расписки OZON (MOEX: OZON) (-0,3%), акции "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,1%), Сбербанка (-0,1% и -0,4% "префы").

Подорожали акции "ММК" (MOEX: MAGN) (+1,5%), "Московской биржи" (+1,2%), UC Rusal (MOEX: RUAL) (+1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (+1,1%), "Газпром нефти" (MOEX: SIBN) (+0,8%), "АЛРОСА" (MOEX: ALRS) (+0,7%), ПАО "Полюс" (MOEX: PLZL) (+0,6%), Polymetal (MOEX: POLY) (+0,6%), "Интер РАО" (MOEX: IRAO) (+0,5%), "Яндекса" (MOEX: YNDX) (+0,4%), "Северстали" (MOEX: CHMF) (+0,3%), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (+0,3% и +0,2% "префы"), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+0,3%), "НЛМК" (MOEX: NLMK) (+0,2%), "МТС" (MOEX: MTSS) (+0,1%).

В среду завершились переговоры представителей России и НАТО по гарантиям безопасности, они продолжались четыре часа. Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что переговоры с Россией были сложными, состоялось серьезное обсуждение темы Украины, союзники по НАТО призвали РФ к деэскалации ситуации вокруг Украины. Также союзники по НАТО на встрече с РФ подтвердили политику "открытых дверей" альянса и сообщили о готовности к дальнейшим встречам с РФ для обсуждения конкретных предложений. Между НАТО и Россией, по словам Столтенберга, есть серьезные разногласия, преодолеть их будет непросто.

В четверг в Вене состоится заседание Постоянного совета ОБСЕ под председательством действующего главы организации, польского министра иностранных дел Збигнева Рау. Российскую сторону будет представлять постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

Как отмечает старший трейдер УК "Альфа-Капитал" Владислав Силаев, рынок акций РФ утром в четверг снижается на умеренно негативном внешнем фоне: азиатские рынки завершили торги четверга продажами, фьючерс на индекс S&P500 направлен вниз, нефть Brent консолидируется чуть выше $84 за баррель. Тональность переговоров Россия-НАТО оказалась неоднородной, рынок учитывает некоторые риски. Суммарно, все это создает основу для небольшого понижения.

Главный аналитик "Алор брокер" Алексей Антонов полагает, что откат нефти выглядит вполне логичным после того как котировки накануне уткнулись в зону сильного сопротивления $85-86 за баррель.

Не радует и политический фон - России не удалось договориться с США и НАТО, хотя сам факт начала диалога позитивен. В Штатах вновь родилась инициатива "наказать" Россию в случае ее вторжения на Украину. Санкции все те же: полный запрет на операции с российским госдолгом, отключение от SWIFT, запрет прокачки газа по "Северному потоку 2". Но все уже заявлялось ранее, поэтому особого влияния на рублевые активы не оказало. Но неприятный осадок есть, и он препятствует покупкам российских акций нерезидентами.

В итоге, тактика торговли "от шорта" вновь становится актуальной. По-прежнему очень слабо выглядит Сбербанк (MOEX: SBER), стоит попробовать "зашортить" и нефтянку в ожидании снижения нефти Brent в район $82-83 за баррель.

Индекс МосБиржи в четверг вновь может не удержаться выше 3800 пунктов, так что тренд по российскому рынку акций остается нисходящим, а цель по индексу МосБиржи в 3500 пунктов - актуальной, считает Антонов.

Начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (MOEX: PSKB) Евгений Локтюхов ожидает консолидации индекса МосБиржи в диапазоне 3800-3840 пунктов из-за невнятного внешнего фона и дефицита внутренних идей для развития роста.

Оптимизм в США вновь начал ослабляться после локального ослабления доллара на данных по потребительской инфляции в США за декабрь, совпавших с ожиданиями. В четверг консервативный настрой на рынках сохранится в течение дня - пятница крайне насыщена событиями, способными скорректировать отношение инвесторов к риску: помимо старта сезона отчетности в США, в пятницу выйдут данные по торговому балансу КНР и данные по розничным продажам и промпроизводству в США.

Акции "Норникеля" упали после отсечки промежуточных дивидендов, однако благоприятная конъюнктура на рынке никеля поможет бумагам компании быстро закрыть "дивгэп", считает аналитик.

По оценке руководителя департамента инвестиционного анализа компании "Универ-Капитал" Андрея Верникова, техническое сопротивление у индекса МосБиржи находится на уровне 3873 пункта.

Высокая инфляция в России сделала доходности по дивидендным акциям менее привлекательными, поэтому энтузиазм покупателей акций несколько угас. За 10 дней января потребительская инфляция в России составила 0,56%, поэтому Банк России на февральском заседании будет вынужден действовать жестко.

Геополитика по-прежнему не радует. Законопроект, представленный в Сенате США демократической партией, предлагает ввести санкции против ключевых отраслей российской экономики, против банков, против трубопровода "Северный поток 2", госдолга и первых лиц государства в случае эскалации ситуации вокруг Украины. При этом эта эскалация может быть спровоцирована не Россией, предупреждает аналитик.

Всемирный банк снизил прогноз мирового ВВП на 2022 год с 4,3% до 4,1%, и в связи с этим у нефти Brent могут быть трудности с преодолением зоны сопротивления $85-86 за баррель. Для акций "Газпрома", которые находятся в "зоне быков", актуальные поддержки находятся на уровнях 340,4 и 330 рублей. По обыкновенным акциям Сбербанка актуальная поддержка находится на уровне 284,3 рубля, а на отметке 286,6 рубля проходит локальный восходящий тренд, отмечает Верников.

Индексы в США накануне выросли на 0,1-0,3%, инвесторы анализировали опубликованные данные о декабрьской инфляции в стране. Потребительские цены (индекс CPI) в США в прошлом месяце взлетели на 7% в годовом выражении - максимальными темпами за 40 лет (с июня 1982 года). Инфляция ускорилась по сравнению с 6,8% в ноябре и совпала с прогнозами аналитиков. Несмотря на то, что индексы завершили торги ниже максимальных отметок сессии, рынок показал признаки облегчения, поскольку уровень инфляции совпал с прогнозами.

В Азии в среду также преобладала негативная динамика индексов акций (японский Nikkei 225 потерял 1%, китайский Shanghai Composite упал на 1,2%, гонконгский Hang Seng потерял менее 0,1%), "минусуют" Европа (индексы DAX, CAC 40, FTSE теряют 0,2-0,4%) и американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P500 снизился в пределах 0,1%).

Нефть в четверг также корректируется после подъема накануне до максимальных уровней более чем за два месяца на данных о сокращении запасов в США.

Стоимость мартовских фьючерсов на Brent к 11:10 МСК составила $84,5 за баррель (-0,2% и +1,1% в среду), февральская цена WTI - $82,42 за баррель (-0,3% и +1,8% накануне).

По данным Минэнерго США, запасы нефти в стране на прошлой неделе уменьшились на 4,55 млн баррелей (ожидалось снижение на 1,6-1,85 млн), запасы бензина выросли на 7,96 млн баррелей (ожидался рост на 2,75-3 млн), резервы дистиллятов увеличились на 2,54 млн баррелей (ожидался рост на 1,7-2 млн).

Запасы на терминале в Кушинге, где хранится торгуемая на NYMEX нефть, опустились на 2,5 млн баррелей, в стратегическом нефтяном резерве (SPR) - на 300 тыс. баррелей. В то же время, добыча нефти в Штатах на прошлой неделе сократилась на 100 тыс. баррелей в сутки (б/с), до 11,7 млн б/с.

Глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бироль заявил в среду, что глобальный спрос на нефть оказался более высоким, чем ожидалось, поскольку распространение нового штамма COVID-19 "омикрон" не привело к существенному ограничению экономической активности.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" подешевели "префы" ПАО "Химпром" (Новочебоксарск (MOEX: HIMC), Чувашия, входит в группу "Оргсинтез") (-4,1%), "Башинформсвязи" (MOEX: BISV) (-3,9%), акции "Белона" (MOEX: BLNG) (-3,4%).

Лидерами роста выступили акции "Ютэйр" (MOEX: UTAR) (+10,2%), ПАО "Русолово" (MOEX: ROLO) (+8,4%), ПАО "Белуга групп" (MOEX: BELU) (+3,3%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+3%), ПАО "Группа Черкизово" (MOEX: GCHE) (+2,4%).

Суммарный объем торгов акциями из расчета индекса МосБиржи к 11:10 МСК составил 18,02 млрд рублей (из них 3,97 млрд рублей пришлось на акции "Норникеля", 3,15 млрд рублей на бумаги "Газпрома" и 3,03 млрд рублей на обыкновенные акции Сбербанка).