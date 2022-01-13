Вероятна консолидация котировок нефти на уровне $83-84/барр. в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация котировок нефти на уровне $83-84 за баррель Brent в четверг, полагает эксперт Промсвязьбанка (ПСБ) Екатерина Крылова.

"Несмотря на некоторые тревожные сигналы, цены на нефть Brent во вторник продолжили рост и обновили двухмесячные максимумы. Подъему котировок способствовало среди прочего ослабление доллара - индекс DXY опустился до уровней начала ноября после выхода данных по ИПЦ в США за декабрь (ускорение до 7% против 6,8% в ноябре, но на уровне ожиданий). Тем не менее, рынок не ожидает замедления темпов экономики, а последние комментарии Дж. Пауэлла носили довольно мягкий характер. Статистика от Минэнерго США по запасам вышла неоднозначной: запасы сырой нефти снизились сильнее ожиданий - на 4,6 млн барр., тогда как запасы бензинов выросли на 8 млн барр., дистиллятов - на 2,5 млн барр. Теоретически такой рост в запасах нефтепродуктов при стабильной нефтепереработке может говорить о слабости спроса, но необходимо дальнейшее подтверждение. В целом, мы считаем, что текущий подъем цен на нефть избыточен. В четверг ожидаем консолидацию Brent в зоне $83-84/барр.", - пишет аналитик банка.

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