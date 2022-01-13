"КИТ Финанс Брокер" рекомендует покупать акции "Иркутскэнерго" с целью 14,37 руб. за штуку, сообщается в комментарии инвесткомпании.

Акции "Иркутскэнерго" на Мосбирже 12 января упали более чем на 8% на сообщении об оферте по цене 14,37 руб., в данное время продолжается снижение.

"ЕвроСибЭнерго", которой принадлежит 98,03% компании "Иркутскэнерго", объявила о принудительном выкупе акций по цене 14,37 руб. Дата, на которую определяются владельцы выкупаемых ценных бумаг, назначена на 28 февраля 2022г. По закону денежные средства за акции "Иркутскэнерго", поданные на оферту, должны перечислить не позднее чем через 25 дней после даты фиксации владельцев. Таким образом, покупая акции "Иркутскэнерго" сегодня, через 72 дня можно получить доходность в размере более 13,2% годовых", - указывает аналитик Дмитрий Баженов.

"Иркутскэнерго" - частная российская энергетическая компания, которой владеет "ЕвроСибЭнерго". Сама же "ЕвроСибЭнерго" входит в состав Группы En+.

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