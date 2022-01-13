Цена нефти будет консолидироваться около $84/барр. в четверг - Sber CIB

Цена нефти марки Brent, вероятно, будет консолидироваться около отметки $84 за баррель на торгах в четверг, говорится в аналитическом материале Sber CIB.

Рост доходности ОФЗ в среду практически прекратился, но в четверг, как считают эксперты инвестбанка, активность продавцов, скорее всего, вновь усилится. Данные по инфляции в России на начало года оказались значительно выше сезонной нормы, на фоне чего повышается риск, что в первом квартале 2022 года ключевая ставка может достичь 10%.

Рубль во второй половине торговой сессии в четверг может приблизиться к уровню 75 руб./$1, так как переговоры Россия-ОБСЕ могут оказаться не слишком продуктивными, отмечают в Sber CIB.

Настоящее сообщение содержит мнение специалистов инвестиционной компании или банка, полученное Интерфаксом. Такое мнение предоставляется исключительно для целей ознакомления и не является рекомендацией для покупки, продажи ценных бумаг, принятия (или непринятия) каких-либо коммерческих или иных решений. За содержание сообщения и последствия его использования Интерфакс ответственности не несет.