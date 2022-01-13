Индекс Мосбиржи проведет торги четверга, скорее всего, в диапазоне 3780-3890п - "Велес Капитал"

Индекс Мосбиржи проведет торговую сессию в четверг, скорее всего, в диапазоне 3780-3890 пунктов, полагает аналитик инвестиционной компании "Велес Капитал" Елена Кожухова.

"Российские фондовые индексы в начале основной сессии четверга будут торговаться в небольшом минусе, следуя за ухудшением настроений за рубежом и на фоне отсутствия значительного прогресса в переговорах с НАТО. В США тем временем представили новый проект санкций против РФ в случае усугубления ситуации на границе с Украиной, которые могут коснуться крупнейших банков и рынка госдолга. Для российских активов санкционные угрозы, впрочем, уже стали привычными. Ориентир по индексу Мосбиржи на день - 3780-3890 пунктов", - указывает эксперт в комментарии инвесткомпании.

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