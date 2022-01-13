Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 3800-3840п в четверг - ПСБ

Вероятна консолидация индекса Мосбиржи в диапазоне 3800-3840 пунктов на торгах в четверг на фоне невнятного внешнего фона и дефицита внутренних идей для развития роста, считает начальник отдела экономического и отраслевого анализа Промсвязьбанка (ПСБ) Евгений Локтюхов.

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