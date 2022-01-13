Возможно ослабление рубля до 75 руб./$1 в четверг - ПСБ

Возможно ослабление курса рубля по отношению к доллару до уровня 75 руб./$1 по итогам торговой сессии в четверг, говорится в комментарии Промсвязьбанка (ПСБ).

"Внешний фон на утро четверга для рубля скорее умеренно негативен: нефтяные котировки слегка корректируются после обновления многолетних максимумов, аппетит инвесторов к риску также "притух" в ожидании старта сезона отчётностей в США (первыми отчитываются крупнейшие банки, формирующие картину развития финансового сектора) и обилия статистических данных США, - пишет главный аналитик отдела экономического и отраслевого анализа ПСБ Егор Жильников. - Ожидаем, что большую часть четверга стоимость доллара будет находиться в диапазоне 74,5-75 руб./$1 при поддержке дорогой нефти, однако опасаемся, что пара доллар/рубль может завершить торговый день у отметки 75 руб./$1".

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